I Zero Assoluto scaldano piazza Duomo in attesa dei The Kolors FOTO

sabato 20 Settembre 2025 - 09:33

Il duo ha cantato a Messina i suoi successi nell'ammbito della Settimana della mobilità. E ora si attende il concerto di domenica

MESSINA – Il gruppo Zero Assoluto ha intrattenuto i messinesi ieri sera a piazza Duomo. Un successo di piazza, per la Settimana della mobilità, con il duo  Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. “Mezz’ora”, “Di me e di te” “Scendi”, “Per dimenticare”, “Sei parte di me”, “All’improvviso”, “Svegliarsi la mattina” tra le loro hit. Prima del duo, si sono esibiti i giovani cantanti Giuliana Triscari e Josuè.

Zero assoluto a Messina
Giuliana Triscari per Zero assoluto a Messina
Il cantante Josuè prima degli Zero Assoluto
Zero assoluto a Messina

Prima del concerto, sono intervenuti la presidente di Atm, Carla Grillo, e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Domenica sono attesi i “The Kolors”, sempre a piazza Duomo con ingresso gratuito.

Zero assoluto a Messina
Zero assoluto a Messina

