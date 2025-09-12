 Messina, gli Zero Assoluto in concerto al Duomo

Giuseppe Fontana

venerdì 12 Settembre 2025 - 11:18

L'evento nell'ambito della settimana della mobilità organizzata da Atm

MESSINA – Sarà il concerto degli Zero Assoluto in piazza Duomo uno dei piatti forti della settimana della mobilità organizzata da Atm e che si terrà dal 16 al 22 settembre 2025. Si partirà, quindi, martedì prossimo, con una giornata che prevede anche la festa di Atm a Palazzo Zanca. Un evento inserito in un calendario ampio, che prevede anche il concerto della storica band al Duomo, previsto per venerdì 19 settembre alle 21, con ingresso gratuito.

Nell’ambito della settimana, previsti anche eventi a Villa Dante, tavoli sulla sicurezza, due giorni di bus gratis, giovedì 18 e venerdì 19, il ritorno del night bus e l’escursione bus&trek sabato 20.

