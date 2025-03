Ialacqua: “Un corteo devastante per il movimento No ponte”

La riflessione dell'esponente del comitato Capo Peloro: "Danni d'immagine, divisioni, un brutto clima politico. Ma l'unità è ancora possibile"

MESSINA – A commentare il post corteo del Carnevale no ponte è anche Daniele Ialacqua, ex assessore ed esponente del comitato No ponte Capo Peloro. Un corteo segnato da scontri tra manifestanti e polizia e muri imbrattati. Scrive Ialacqua sulla sua pagina Facebook: “Non ero presente al corteo e inizio dalla fine con una domanda che faccio a me ed a tutte/i: qual è stato il risultato politico di questa manifestazione? Dire che è stato devastante per il movimento No ponte è dire poco: danni d’immagine per il movimento incalcolabili, divisioni forse insanabili all’Interno del fronte noponte, rapporto con parte della città compromesso, inasprimento del clima politico prima ancora che si entri nella fase più calda della lotta (si perché se non si fosse capito il bello o il brutto devono ancora arrivare)”.

Continua Ialacqua: “Altra domanda conseguente: c’è qualcuno/a degli organizzatori (ma chi sono?) che ha il coraggio di fare una serie autocritica sul perché è successo tutto questo? Perché tacciare di perbenismo chi si lamenta per le scritte sui muri, o minimizzare l’entità degli scontri con la polizia, è solo un modo per non rispondere e non ammettere il fallimento politico dell’iniziativa. Già, ma cosa è successo realmente? Per chi c’era o per chi ha visionato tutte le immagini e sentito il racconto di chi c’era, i fatti dovrebbero essere chiari ma purtroppo non è così. Ci sono ricostruzioni che vanno da chi ritiene che la polizia abbia subito l’attacco dei dimostranti a chi all’opposto dice che la polizia a freddo ha attaccato i dimostranti; da chi parla di lancio di bombe carte a chi parla di due petardi; da chi parla di ripetute cariche e chi parla di un paio di minuti di scontro”.

“Non esisteva un’organizzazione che gestisse il corteo”

Prosegue il rappresentante di No ponte Capo Peloro: “Quello che a mio avviso è successo e non doveva succedere è che non esisteva un’organizzazione (chi ha firmato l’appello del corteo?) che si assumesse la responsabilità della gestione del corteo. Ciò ha permesso che un gruppetto minoritario facesse indisturbato tutto quello che voleva, deformando le finalità stesse del corteo che da gioiosa sfilata si è trasformata in una tragica carnevalata tanto da costringere alcune/i, come si legge in alcuni post sui social, ad abbandonare il corteo. Si è ancora permesso che un gruppetto si staccasse dal corteo e fronteggiasse da solo, volutamente o meno, la polizia sul Boccetta, lanciando dei petardi mentre un pezzo del corteo scendeva sul viale Boccetta e il resto del corteo rimaneva in via XXIV Maggio senza partecipare agli scontri e non capendo probabilmente cosa stesse succedendo. Si è lasciata così in balìa della carica della polizia, spropositata e inutile, una decina di dimostranti che solo dopo un paio di minuti di scontri sono stati invitati da un manifestante a riprendere il percorso”.

Insiste l’ex assessore: “Sarebbe bastato un “mediatore” dell’organizzazione e/o delle forze dell’ordine per evitare lo scontro, e invece né da una parte né dall’altra nessuno/a si è assunta questa responsabilità. Sarebbe bastata una migliore ed equilibrata gestione della manifestazione, come recita il comunicato del Coordinamento Noponte, per evitare cariche inutili e scontri ravvicinati, continuati assurdamente anche la sera”.

Le divisioni sul fronte no ponte e l’appello al confronto, “la nostra battaglia non merita il volar di stracci”

E ancora: “Non è così che si organizza una manifestazione e che si tutelano coloro che hanno aderito al corteo convinti di partecipare a una sfilata carnevalesca, non è così che si promuovono in città i valori di una lotta ventennale contro il ponte, non è così che si gestisce l’ordine pubblico con reazioni spropositate e non giustificate. Che fare adesso? Le conseguenze politiche nefaste dell’iniziativa di sabato continuano e si amplificano sui social. Leggo di sguaiate critiche a chi, come il coordinamento noponte, ha assunto una posizione di mediazione equilibrata smarcandosi giustamente da una iniziativa che non ha promosso e che non si capisce chi ha promosso, senza esprimere acritiche solidarietà alle forze dell’ordine. Accuse di presunta subalternità politica e culturale all’unica narrazione da parte di certi no ponte, di tentativi di distinzione tra buoni e cattivi no ponte (si dimostra di avere memoria corta!), ci si accusa persino di essere presunti noponte, e via delirando”.

“Fermiamoci tutte/i! La battaglia che da oltre 20 anni a questa parte abbiamo intrapreso è così piena di valori e idealità che non merita questo volar di stracci. La lotta sarà sempre più dura, non possiamo sfilacciarci adesso, vediamoci”, conclude Ialacqua.

