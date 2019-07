IBSA Judo. A Genova presente anche la messinese Carolina Costa - Tempostretto

La regione Liguria e il Comune di Genova accoglieranno il 26,27 e 28 luglio “IBSA Judo 2019”, una delle più importanti manifestazioni sportive della Federazione: il campionato europeo di Judo per ipovedenti e ciechi.

La manifestazione, che prevede la partecipazione di circa 300 gli atleti, in rappresentanza di 18 nazioni, per le qualificazioni per Tokyo 2020 Paralympic Games.

L’atleta di punta degli azzurri è senza dubbio la peloritanaCarolina Costa, medaglia d’oro all’ultimo Grand Prix di Baku, bronzo ai Campionati del Mondo di Lisbona 2018 e altro bronzo al Grand Prix di Forty Wayne.