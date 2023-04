Igea Virtus promossa in Serie D, Taormina tenta la strada playoff - Tempostretto

Cala il sipario sulla stagione regolare di Eccellenza, salve tutte le altre messinesi del girone B: Nebros, Jonica, Milazzo e Rocca Acquedolcese

La Nuova Igea Virtus vince il girone B del campionato di Eccellenza siciliana e il prossimo anno giocherà in Serie D. C’era ancora incertezza sulla prima posizione che assegnava la promozione diretta alla vigilia dell’ultima giornata di stagione regolare. A contendersela erano Nuova Igea Virtus e a inseguire, dietro di un solo punto, il Siracusa. La vittoria interna dei longanesi contro il Modica, di misura grazie alla rete di Franchina, metteva già al sicuro il risultato. Ad aumentare il distacco, a fine campionato di quattro lunghezze, la sconfitta concomitante del Siracusa che ha ceduto in casa della Leonzio.

La squadra allenata da mister Ferrara ha chiuso a 68 punti, frutto di 21 partite vinte, 5 pareggiate e solo 4 perse, nessuno ne ha vinte di più e solo il Città di Taormina ne ha perse quattro come l’Igea. Un campionato giocato e vinto partita per partita, perché i barcellonesi con 61 gol fatti non sono né il miglior attacco, che è il Siracusa con 74 reti realizzate, né con 26 gol subiti la miglior difesa, primato che tocca al Città di Taormina con 23 sole reti incassate.

Nessuna messinese retrocessa

Il Città di Taormina chiude al terzo posto e per raggiungere il sogno promozione dovrà districarsi tra i complicati playoff, inizialmente contro la Leonzio in semifinale per poi affrontare il Siracusa in finale. Una volta passato il turno vincendo nel proprio girone dovrà rincorrere la Serie D anche a livello nazionale.

Salve invece con qualche turno di anticipo Jonica e Nebros sconfitte nell’ultima di stagione regolare. Non ha voluto rischiare invece il Milazzo che occupa la posizione appena fuori dalla griglia playout e che nell’ultima giornata ha massacrato in campo la Virtus Ispica segnando otto reti.

Dopo la bella promozione dello scorso anno invece il Rocca Acquedolcese ha faticato ma alla fine si è evitata il playout a cui avrebbe dovuto accedere da prima della griglia. A salvarla direttamente i punti di differenza dal Città di Aci Catena sua avversaria designata. Da regolamento se si hanno più di 8 punti sull’avversaria dei playout questo non si gioca.

Risultati e classifica ultima giornata

Virtus Ispica – Milazzo 0-8

Città di Comiso – Rocca Acquedolcese 2-0

Città di Taormina – Palazzolo 4-0

Mazzarrone – Jonica 3-2

Nuova Igea Virtus – Modica 1-0

Real Siracusa Belvedere – Nebros 4-1

Nuova Igea Virtus 68 punti (prima, promossa in Serie D)

Città di Taormina 62 (terza, playoff)

Nebros 41 (ottava, permanenza in Eccellenza)

Jonica 40 (nona, permanenza in Eccellenza)

Milazzo 38 (undicesima, permanenze in Eccellenza)

Rocca Acquedolcese 35 (dodicesima, non disputerà il playout)