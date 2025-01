Il 6 gennaio “la Cavalcata dei Magi”: il corteo torna dopo lo stop per il Covid

A distanza di 5 anni dall'edizione del 2020, torna la manifestazione a piazza Duomo

MESSINA – Torna “La Cavalcata dei Magi”, corteo di pastori, zampognari e dei re Magi che il giorno dell’Epifenia arriverà in piazza Duomo, durante il suono dell’Ave Maria di mezzogiorno. Si tratta della prima volta dall’edizione del 2020, dopo la quale la manifestazione è stata sospesa a causa del Covid.

Il programma

Il corteo di pastori, paggi, palafrenieri e zampognari, seguito da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre a cavallo, partirà da piazza Unione Europea alle ore 11.30 del 6 gennaio, sul percorso delle vie Consolato del Mare, Garibaldi, largo San Giacomo, San Giacomo, piazza Duomo, per recarsi a rendere omaggio al presepe, allestito dagli studenti del liceo Seguenza e dalla Basilica Cattedrale nella Galleria Inps, in piazza Immacolata di Marmo.

La prima edizione negli anni ’80

Ma la prima edizione di questo evento risale agli anni ’80, spiegano dal Comune di Messina. Una grande folla salutò l’arrivo dei Re venuti dall’Oriente presso la Batteria Masotto, dove sbarcarono e proseguirono in corteo lungo le vie della città. Poi è stata riproposta nel gennaio del 2020 e sospesa a causa della pandemia.

L’amministrazione comunale ha accolto la proposta di questa significativa iniziativa legata all’Epifania, curata dalle associazioni Tercio Viejo di Sicilia, “Gruppo Rievocazione Storica” di Mili S. Pietro e “Cocchieri e Groom di Messina”, in collaborazione con padre Roberto Romeo, rettore della Basilica Cattedrale, nell’ambito del calendario delle manifestazioni natalizie, organizzato dal Comune di Messina.

“Un’iniziativa che promuove uno degli aspetti più belli legati alla nascita di Gesù – dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e l’assessore al Turismo Enzo Caruso – che riaccende l’attenzione sulla festa liturgica dell’Epifania e crea, allo stesso tempo, un ulteriore attrattore culturale e turistico per quanti il 6 gennaio saranno presenti in piazza Duomo, al termine della Messa, per ammirare il Campanile in movimento”.