Il Bambinello rubato, "chi lo ha portato via si deve vergognare" - Tempostretto

Un piccolo bambino Gesù sparito dal presepe nella parrocchia San Luca Evangelista di Messina

MESSINA – Un piccolo bambino Gesù sparito dal presepe nella parrocchia San Luca Evangelista. Rubato. Si legge sulla pagina Facebook della chiesa: “Ieri mattina, 17 gennaio, qualcuno/a si è portato via il Bambinello dal Presepe. Questa persona si deve vergognare dell’azione fatta! Inoltre la chiesa è provvista di telecamere. È consigliabile che lo riporti indietro”.

L’appello è alla condivisione della notizia e alcuni commentano. Scrive una persona: “Qualche giorno fa è successa la stessa cosa nel presepe della piazzetta che c’è vicino piazza Castronovo. Ma perché?”. E commenta un’altra: “Ormai non c’è più fine alla vergogna”.

La parrocchia si trova in via Fratelli di Mari n. 3, al Muricello, e chissà che non ci sia nelle prossime ore un ravvedimento, con il ritorno del Bambinello rubato. Una statua in gesso che ha un valore affettivo per i parrocchiani.

