Il blitz di De Luca a Piazza Lo Sardo, assolti i librai

La sentenza di primo grado dopo la denuncia presentata dalla Polizia municipale nel 2021 a Messina

MESSINA – Il blitz dell’allora sindaco Cateno De Luca a Piazza Lo Sardo, che si scagliò contro i librai ambulanti “rei” di occupare abusivamente il marciapiede, fece scalpore. Un blitz con l’attuale comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina. Ma è arrivata l’assoluzione. La giudice monocratica del Tribunale di Messina Catia Bagnato ha assolto, in primo grado, Renato Ciraolo, Carlo Callegari e Gaetano Lucchesi, imputati per i fatti avvenuti il 31 ottobre 2021 nell’ex piazza del Popolo.

In particolare, le tensioni, nell’ex Piazza del Popolo, sfociarono nella denuncia presentata dalla Polizia municipale ai danni dei librai e rappresentanti del Circolo Pickwick.

I tre sono stati difesi dagli avvocati Diana Gerace, Francesco Giordano e Maurizio Cucinotta.