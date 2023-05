“Il bosco delle lepri”, il cortometraggio scritto e interpretato dagli alunni del liceo “Archimede” - Tempostretto

Redazionale - Un viaggio in tutte le fasi di creazione di un film

Redazionale – Il “bosco delle lepri“ è il frutto del laboratorio di cinema realizzato dagli alunni del liceo “Archimede” all’interno del progetto “Le regole del gioco” finanziato dal MIC e dal MIM per il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola. Gli studenti, condotti dal responsabile scientifico Francesco Calogero, hanno compiuto un viaggio in tutte le fasi di creazione di un film: definizione del soggetto, stesura della sceneggiatura, individuazione dei ruoli, riprese del cortometraggio, montaggio, produzione e post-produzione.

