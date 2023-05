“Il bosco delle lepri”, il cortometraggio scritto e interpretato dagli alunni del liceo “Archimede” - Tempostretto

Un grande arricchimento dell’offerta formativa del liceo

Battuto lunedì 17 aprile il primo ciak del cortometraggio “Il bosco delle lepri”, saggio finale del corso di cinema “Le regole del gioco”, iniziato a metà gennaio al Liceo Scientifico Statale Archimede di Messina. Già valutato da Eduscopio.it ai vertici cittadini sulla base di importanti parametri (“scuola che prepara meglio all’Università o consente un approccio più veloce con il mondo del lavoro”), il Liceo Archimede è risultato vincitore del bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione – Azione CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado”, all’interno del Piano Nazionale Cinema ed Immagini per la Scuola, avviato grazie a un Protocollo d’intesa tra il MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e il MPI – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e l’orientamento.

Teoria e tecnica della sceneggiatura

Dopo una lunga serie di incontri con il responsabile scientifico del progetto, il regista e sceneggiatore Francesco Calogero, durante i quali gli allievi hanno studiato teoria e tecnica della sceneggiatura cinematografica, è stato collettivamente stilato un trattamento, base necessaria per la realizzazione del cortometraggio. Mentre si susseguono le lezioni di storia del cinema, tenute da Dario Tomasello (professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Messina e coordinatore del locale DAMS) e da Francesco Torre (produttore e consulente per la progettazione culturale del Cineforum Don Orione), corredate da proiezioni ospitate dal Cinema Lux, i ventotto allievi del corso stanno affinando la preparazione delle riprese, ognuno per il loro reparto di competenza.

A gestire la produzione sono Samuele Sciutteri e Luigi Caselli (organizzatori generali), supportati dai direttori di produzione Gabriel Viscuso e Rita Caravella (anche dialogue coach, assieme a Gabriele Cannuni) e dall’ispettore di produzione Giovanni Spadaro, mentre alla società di produzione cinematografica Polittico è affidata l’azione di produzione esecutiva e di distribuzione, finalizzata alla presentazione del corto ai festival di settore.

La regia

La regia sarà firmata da Gabriel Cama, Luca Giannetto e Pier Giorgio Rizzo (anche operatore di macchina, in virtù delle sue esperienze pregresse), mentre gli aiuti registi sono Samuele Mondello e Chiara Ciolino (anche fotografa di scena e addetta al backstage). Il reparto è completato dagli assistenti alla regia Cristiano Giovanni Zucco e Vittorio Trovato (anche macchinista ed elettricista, assieme a Marius Trimarchi e Andrea Russo), mentre il delicato compito di segretarie di edizione è rivestito da Clarissa Aloisio e Giulia Giamboia.

Gli altri ruoli

Fondamentale il ruolo di direttori della fotografia, affidato a Giulia Cama e Emanuele Cutè, così come il suono, appannaggio di Emanuel Calabrese e Gabriel Lo Presti. Restando in tema di veste formale del film, decisivo il ruolo degli scenografi Valeria Vattemi e Francesco Merendino – già in piena attività come location managers e attrezzisti – oltre che dei costumisti Alice Di Bella e Giulio Faramo, e della truccatrice Valentina Napoli (anche social media manager). Completano la troupe gli addetti al video assist Mae Jackielyn Bisquera e Riccardo Morabito.

Il 12 aprile si sono tenuti i provini di mercoledì per l’attribuzione dei ruoli principali – i tre giovani protagonisti Cesare, Lucrezia e Violet – e quelli secondari, tra cui l’antagonista Simone, l’amica Marta, e tutti i componenti della classe soggetta all’esperimento pilota della “scuola alla finlandese”. In via di definizione anche gli interpreti dei personaggi “adulti” all’interno della storia, ma si danno già per certe le partecipazioni della regista e sceneggiatrice messinese/finlandese Anne-Riitta Ciccone nel ruolo della supervisor Maarika Himla Hämäläinen, e dell’attore Maurizio Puglisi (anche produttore di Nutrimenti Terrestri, società partner del progetto) nel ruolo del dirigente scolastico dell’immaginario liceo Eraclito. Grande la soddisfazione espressa dal “vero” dirigente scolastico del Liceo Archimede, professoressa Laura Cappuccio, che ha fortemente voluto l’inserimento di questo corso all’interno delle attività extracurriculari:“ il progetto soddisfa il desiderio di protagonismo degli allievi che vivono l’esperienza delle professioni cinematografiche ricoprendo ruoli tecnici ed artistici. Un grande arricchimento dell’offerta formativa del liceo Archimede”.