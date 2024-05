Il caffè al bar viene prima dei disabili

L'inciviltà purtroppo non si sconfigge solo con le esortazioni, servono le sanzioni. Ma la Polizia municipale dov'è?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Dovevo attraversare in via Santa Cecilia con mio padre disabile ma il tizio doveva andare al bar”.

Ecco cosa succede quando prevale la maleducazione. Parcheggiare sulle strisce pedonali e davanti agli scivoli crea un enorme disagio alle persone con disabilità che, invece, dovrebbero essere aiutate in ogni modo a muoversi senza ostacoli. Ma troppo spesso le proprie esigenze personali sono considerate inderogabili dagli incivili di turno e il caffè al bar è una di quelle pulsioni a cui notoriamente non si può resistere, costi quel che costi. Quella che brilla in questa situazione è, per l’ennesima volta, l’assenza della Polizia municipale. Per debellare l’inciviltà purtroppo non bastano le esortazioni, bisogna usare il pugno duro delle sanzioni, altrimenti le cattive abitudini continueranno.