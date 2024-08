Il caos acqua e l’avvio dell’anno scolastico, La Fauci: “Subito soluzioni o si posticipi l’apertura”

Il consigliere al sindaco: "Bisogna garantire le condizioni igienico-sanitarie adeguate nelle scuole"

MESSINA – L’emergenza idrica può far slittare l’apertura delle scuole? La questione è stata avanzata dal consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, che ha presentato un’interrogazione al sindaco Federico Basile e agli assessori competenti chiedendo se fossero in programma soluzioni per far fronte all’eventuale emergenza nelle scuole.

La Fauci ha scritto al sindaco sollevando “questioni fondamentali riguardo la preparazione e la capacità del Comune di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate negli istituti scolastici, con un’attenzione particolare rivolta alle scuole dell’infanzia. È ormai evidente, infatti, che l’emergenza idrica non sembra mostrare segni di miglioramento. Questa situazione potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare avvio dell’anno scolastico, compromettendo non solo le attività didattiche, ma anche la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico”.

E ancora: “Serve chiarezza sulle misure concrete che sono state intraprese o che si intendono adottare per far fronte a questa emergenza. Occorrono soluzioni immediate ed efficaci. Chiedo, poi, se nell’eventualità in cui non fosse possibile garantire misure d’emergenza adeguate, l’amministrazione ha preso in considerazione la possibilità di posticipare l’inizio dell’anno scolastico? La situazione idrica di Messina ha raggiunto livelli di criticità che non possiamo più ignorare. Come amministratori, abbiamo il dovere di garantire che i nostri bambini e ragazzi possano iniziare l’anno scolastico in condizioni di sicurezza e dignità. Non possiamo permettere che la carenza d’acqua comprometta il diritto all’istruzione e alla salute dei nostri giovani cittadini”.