Il capitano Arcidiacono promosso maggiore dei carabinieri - Tempostretto

Il capitano Santo Arcidiacono è stato promosso maggiore dei carabinieri. Quarantuno anni al servizio dell’Arma. Un percorso professionale lungo e articolato che lo ha visto impegnato in numerosi reparti speciali e anche al servizio di molte comunità, Roccalumera e per ultima Milazzo per fare degli esempi, quale comandante del nucleo operativo e radiomobile. Durante la sua lunga carriera al servizio dello Stato, Arcidiacono, di S. Teresa di Riva, ha sempre lavorato con profonda dedizione, distinguendosi per il suo grande senso del dovere e la sua umana solidarietà. L’ulteriore prestigioso traguardo professionale raggiunto e i numerosi riconoscimenti conferitigli, che hanno arricchito, nel corso della carriera, il medagliere del maggiore Santo Arcidiacono, Cavaliere al merito della Repubblica italiana, confermano il valore umano e professionale del maggiore, apprezzato da sempre in quanti lo hanno conosciuto.