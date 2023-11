Il Cas assume 21 ex Ferrotel e Servirail - Tempostretto

Arriva la ricollocazione nel mondo del lavoro, che cercavano da anni

Si conclude oggi anche l’annosa vertenza dei lavoratori ex Ferrotel/Servirail, che dopo la chiusura di quegli appalti ferroviari hanno affrontato anni di lotta diretta per rivendicare il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

21 lavoratori che hanno dovuto incassare cocenti delusioni, appesi alla promessa di ricollocazione in ambito ferroviario. La soluzione si è trovata grazie alla collaborazione della Regione, che ha stanziato le somme necessarie, e del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che ha individuato lo spazio produttivo dove inserire questi lavoratori che saranno impiegati nel centro radio e nella viabilità.

“Dopo la ricollocazione degli storici tecnici esattori – dice la segretaria regionale dell’Orsa, Sara Gargano – arriva oggi l’ennesimo risultato positivo raggiunto dal nostro sindacato di base. I 21 lavoratori oggi cominciano l’avventura lavorativa con il corso obbligatorio per la sicurezza, successivamente saranno sottoposti a visita medica per cominciare ufficialmente il tirocinio a far data dal primo dicembre”.

“E’ un gruppo di “fedelissimi” che seguiamo da decenni – dice il segretario generale dell’Orsa, Mariano Massaro -. Hanno raggiunto il loro obiettivo in età avanzata, alcuni di loro hanno superato abbondantemente i 50 anni. Ricollocare lavoratori ultracinquantenni che avevano perso ogni speranza occupazionale è stata un’impresa ma ci siamo riusciti. Il dramma dei lavoratori che perdono reddito e occupazione in età avanzata è una tragedia dei nostri giorni cui la politica nazionale non sa dare risposte efficaci, in tal senso in Sicilia si è data una piccola risposta che auspichiamo non resti isolata e funga da esempio”.

