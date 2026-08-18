 Il Centro commerciale di via Adolfo Celi: "Solo fuoriuscita di fumo in uno spogliatoio, nessuna evacuazione"

Il Centro commerciale di via Adolfo Celi: “Solo fuoriuscita di fumo in uno spogliatoio, nessuna evacuazione”

Redazione

Il Centro commerciale di via Adolfo Celi: “Solo fuoriuscita di fumo in uno spogliatoio, nessuna evacuazione”

martedì 18 Agosto 2026 - 15:11

"Nessun incendio". Il Consorzio La Via Lattea precisa che il Centro è pienamente funzionante e che si tratta di un episodio marginale e privo di conseguenze

MESSINA – In merito alla segnalazione di un incendio al Centro commerciale di via Adolfo Celi a Messina e di una evacuazione di personale riceviamo e pubblichiamo una precisazione da parte dell’avvocato Pietro Speziale.

Il Consorzio La Via Lattea, che gestisce il centro commerciale sito in Via Adolfo Celi, mi ha incaricato di intervenire tempestivamente per fare chiarezza in merito a quanto riportato nel Vostro articolo “Incendio al Centro Commerciale di via Adolfo Celi, clienti e personale evacuati” (pubblicato al seguente indirizzo:https://www.tempostretto.it/news/incendio-al-centro-commerciale-di-via-adolfo-celi-clienti-e-personale-evacuati.html).

In primo luogo, occorre precisare che la ricostruzione ivi contenuta non corrisponde al reale svolgimento dei fatti. In particolare:

a) non vi sono state fiamme a interessare il centro commerciale, ma unicamente la fuoriuscita di fumo all’interno di uno spogliatoio di una palestra, a causa del malfunzionamento di un motore idrico;

b) non si è proceduto ad alcuna evacuazione: l’intervento è stato sollecitato dal personale della palestra a soli fini precauzionali;

d) il fumo ha interessato esclusivamente il locale spogliatoio della citata palestra;

Da ultimo, per completezza di informazione, si evidenzia che non si registrano danni a persone né interruzioni dell’attività degli esercizi commerciali del centro, il quale è sempre rimasto pienamente operativo, fatta salva la temporanea inagibilità del solo spogliatoio sopra indicato.

Avv. Pietro Speziale

Articolo aggiornato subito dopo la precisazione del Consorzio.

Dai vigili del fuoco abbiamo avuto conferma che si è trattato di un problema legato al condensatore del motorino dell’acqua.

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