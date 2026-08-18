Lipari, va a fuoco un’imbarcazione: intervento congiunto di Guardia Costiera e Vigili del fuoco

Mattinata intensa anche a causa del peggioramento delle condizioni del mare

LIPARI – Guardia Costiera e Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti a Lipari dopo la segnalazione di un incendio sviluppatosi a bordo di un’imbarcazione da diporto ormeggiata presso un pontile galleggiante. L’intervento ha previsto il rimorchio all’esterno della stessa imbarcazione, per scongiurare il coinvolgimento di altre unità ormeggiate.

Un’operazione non semplice a causa delle condizioni meteomarine, peggiorate in mattinata, e dell’insorgenza di una burrasca. ma la motovedetta CP322, il battello veloce GC A45, un’unità dei vigili del fuoco – sezione navale e una squadra sono riusciti a mettere in sicurezza l’imbarcazione, scongiurando il peggio.