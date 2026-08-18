Agguato a Messina, come sta il ferito e cosa si sa delle indagini

Chi ha sparato voleva uccidere? Chi è la vittima, operato al Policlinico

E’ stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico il 31enne vittima dell’agguato avvenuto a Zafferia nella serata di lunedì 17 agosto. Due i colpi andati a segno, che hanno raggiunto Vincenzo Burrascano alla schiena. Chi ha aperto il fuoco, però, ha esploso almeno 7 colpi; un elemento, questo, che fa pensare agli investigatori che non si è trattato di un semplice avvertimento ma che l’obiettivo era uccidere l’uomo, miracolosamente scampato ai sicari.

Colpi di pistola contro un ciclista, la ricostruzione

Burrascano ha alcuni precedenti alle spalle, era ai domiciliari con permessi d’uscita e in quel momento proprio grazie ad uno di questi si trovava fuori dalla propria abitazione, poco lontano, e percorreva in bicicletta la via Comunale. E’ qui che qualcuno è uscito dal buio e ha aperto il fuoco di spalle al ciclista, finito a terra sotto i colpi di pistola.

Agguato a Messina, qual è il movente?

Mentre il ferito veniva trasportato al Policlinico e ricoverato, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto. Recuperati alcuni bossoli di una pistola calibro 9 che ora saranno esaminati per capire se l’arma è già stata adoperata in precedenti crimini. Appena starà meglio sarà ascoltato Burrascano. Intanto si indaga in tutte le direzioni per ricostruire il movente e individuare i responsabili.