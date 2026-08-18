 Agguato a Messina, come sta il ferito e cosa si sa delle indagini

Agguato a Messina, come sta il ferito e cosa si sa delle indagini

Alessandra Serio

Agguato a Messina, come sta il ferito e cosa si sa delle indagini

martedì 18 Agosto 2026 - 14:05

Chi ha sparato voleva uccidere? Chi è la vittima, operato al Policlinico

E’ stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico il 31enne vittima dell’agguato avvenuto a Zafferia nella serata di lunedì 17 agosto. Due i colpi andati a segno, che hanno raggiunto Vincenzo Burrascano alla schiena. Chi ha aperto il fuoco, però, ha esploso almeno 7 colpi; un elemento, questo, che fa pensare agli investigatori che non si è trattato di un semplice avvertimento ma che l’obiettivo era uccidere l’uomo, miracolosamente scampato ai sicari.

Colpi di pistola contro un ciclista, la ricostruzione

Burrascano ha alcuni precedenti alle spalle, era ai domiciliari con permessi d’uscita e in quel momento proprio grazie ad uno di questi si trovava fuori dalla propria abitazione, poco lontano, e percorreva in bicicletta la via Comunale. E’ qui che qualcuno è uscito dal buio e ha aperto il fuoco di spalle al ciclista, finito a terra sotto i colpi di pistola.

Agguato a Messina, qual è il movente?

Mentre il ferito veniva trasportato al Policlinico e ricoverato, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto. Recuperati alcuni bossoli di una pistola calibro 9 che ora saranno esaminati per capire se l’arma è già stata adoperata in precedenti crimini. Appena starà meglio sarà ascoltato Burrascano. Intanto si indaga in tutte le direzioni per ricostruire il movente e individuare i responsabili.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
La passeggiata continua che manca al Lago Piccolo: storia di vincoli, cemento e soluzioni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED