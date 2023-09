"Il cibo rimane invenduto? Noi lo ritiriamo e lo diamo a chi ha bisogno" - Tempostretto

Il progetto "Cibo Condiviso" di Cristina Puglisi Rossitto a Messina, con un appello ai commercianti: "Garantiamo un pasto a chi è in difficoltà"

MESSINA – Un progetto dal titolo inequivocabile: “CiCo – Cibo Condiviso”, con un appello alle attività commerciali a donare cosa rimane invenduto a fine giornata. E lo lancia Cristina Puglisi Rossitto, consulente aziendale che ha creato “Benefit” a Messina ed è presidente di “Invisibili Onlus”. L’obiettivo è aiutare chi è in difficoltà economica.

In un video, Rossitto racconta il messaggio di Angela, il nome è di fantasia, e il “senso di smarrimento di una persona che non può garantire il pasto ai propri figli”. Da qui l’appello: “Voi che avete un’attività commerciale, donando l’invenduto, ci date la posssibilità di poter garantire un pasto a queste famiglie. Abbiamo una rete di circa 40 volontari e, alla vostra chiamata, ne manderemo uno per ritirare anche solo un chilo di pane. Quel pane andrà a chi ne ha bisogno”.

Ecco il messaggio e i numeri utili: “Se hai una attività commerciale di alimenti puoi donare l’invenduto a CiCo – Cibo Condiviso, contatti: 3293421456 Emanuela La Face, 3473259964 Cristina Puglisi Rossitto”.

