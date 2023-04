Il Circoletto dei Laghi recupera, vince e si avvicina ai playoff - Tempostretto

In serie C maschile resta una giornata da disputare, primi verdetti dal campionato di tennis a squadre femminile siciliano

In questa settimana prima di Pasqua a scendere in campo è stata solo la formazione maschile del Circoletto dei Laghi che trovando una doppia vittoria si rilancia al secondo posto del girone e si inserisce di prepotenza nella lotta per i playoff.

Domenica scorsa, giornata indicata ad inizio campionato per i recuperi, la formazione capitanata da Paolo Ricciardo ha superato il Club Modica in casa per 6-0 e oggi, sempre sui campi di Torre Faro, ha recuperato la sfida contro il Pinea che era stata interrotta per pioggia qualche settimana fa. I locali hanno rimontato lo svantaggio e hanno prevalso per 4-2, decisiva la conquista di entrambi i doppi al super tiebreak.

In attesa che il Green Club Modica ospiti domani, altro recupero, il Tc Siracusa, il Circoletto dei Laghi balza al secondo posto del girone 2 con otto punti e avrà ancora il derby da recuperare contro Taormina, si gioca il 12 aprile nella perla dello Jonio. Poi tranne Modica che riposerà per tutte le altre formazioni del girone ci sarà l’ultima giornata da giocare il 16 aprile.

Primi verdetti dal campionato femminile

Si è invece chiusa la stagione regolare per i circoli femminili domenica 2 aprile. In campo ci sarebbe dovuto essere solo il Taormina che però si è ritirato dal campionato e nella sfida in programma a Siracusa risulta un pesante 4-0 per le aretuse. Ultimo posto per le joniche messinesi che perderanno il diritto a partecipare al prossimo campionato di serie C, sarà una formalità il playout contro il Match Ball Siracusa che è già sicuro di salvarsi, mentre Taormina ripartirà dalla Serie D1.

Sempre nel girone 1 terzo posto per il Circoletto dei Laghi che mantiene la categoria. La posizione in classifica, frutto dei sei punti ottenuti con due vittorie e due sconfitte, per il circolo di Torre Faro che osservava un turno di riposo proprio all’ultima giornata, fa terminare adesso la stagione. Infatti, inserita nel girone con cinque squadre, non parteciperà né ai playoff, riservati alle prime due, né ai fastidiosi playout, che coinvolgono le ultime due.

Nel girone 3 abbiamo già dato notizia del risultato storico del Ct Brolo che ha chiuso con una giornata di anticipo perché il girone era formato da quattro squadre invece che cinque. Primo a punteggio pieno e per la prima volta nella sua storia ai playoff regionali il Ct Brolo giocherà contro il Ct Ragusa, che ha chiuso secondo nel girone 2; andata in trasferta il 16 aprile, ritorno in casa per le brolesi il 23 aprile chi vince nel doppio confronto accede alla fase finale.

Il campionato a squadre maschile

Nel maschile non resta che disputare l’ultimo turno il 16 aprile, il Ct Vela nel girone 1 farà visita al Mediterraneo Sporting Club per sancire chi terminerà al primo posto, al momento sono appaiate a quota 15 a punteggio pieno. Chi vince il girone avrà il vantaggio di approdare direttamente al secondo turno dei playoff e giocare il match di ritorno in casa contro chi uscirà vincente dal primo turno.

Nel girone 2 invece, tenendo conto del recupero infrasettimanale tra Taormina e Circoletto dei Laghi, nell’ultima giornata queste saranno le avversarie dei circoli messinesi: il Filari gioca in trasferta col Proietti Team, trasferta anche per il Circoletto dei Laghi contro il Tc Siracusa, mentre chiude in casa il Taormina contro il Pinea.

La classifica del girone 2 al momento è più ingarbugliata: Proietti Tennis Team 15 punti, Circoletto dei Laghi* 8**, Tc Siracusa* e Tennis Pinea 7, Filari Tennis 6, Green Club Modica* 2**, Taormina Sporting Club* 0.

*una partita in meno **penalità -1 punto