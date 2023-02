Il Città di Sant'Agata non si ferma, battuta la Vibonese in trasferta - Tempostretto

Prosegue il buon momento del Città di Sant'Agata in Serie D che trova il quarto successo consecutivo. Settimana prossima al "Fresina" arriva la capolista Catania

SANT’AGATA DI MILITELLO – Altra gemma da incastonare in una collezione che settimana dopo settimana diventa sempre più preziosa per il Città di Sant’Agata che si è imposta in casa della Vibonese per 3 a 2. Con questo successo, il quarto consecutivo, il Città di Sant’Agata, approfittando dei pari di Lamezia e Trapani, consolida la terza posizione e resta in scia del Locri vittorioso in casa della Mariglianese. Il momento magico dunque continua ed ora si può pensare di preparare al meglio il big match di domenica prossima che vedrà di scena al “Fresina” la capolista Catania.

Vibonese – Città di Sant’Agata 2-3

La partita non era cominciata bene per i santagatesi, con il vantaggio della Vibonese al 13′ con Samake che dalla distanza non ha lascia scampo a Curtosi. Città di Sant’Agata che però non si disunisce trovando meritatamente il pari al 25′ con Vitale che raggiunge quota 11 nella classifica marcatori. La partita è bella si gioca a buon ritmo e poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una strepitosa parata di Curtosi nega la gioia del gol a Tazza.

I ragazzi di Vanzetto non stanno a guardare e vanno vicini al vantaggio con una rapida ripartenza che obbliga il portiere Rendic ad una provvidenziale uscita per anticipare Calafiore. Nel prosieguo dell’azione il pallone arriva a Marcellino che dalla distanza non trova la porta rimasta sguarnita. Col passare dei minuti il Città di Sant’Agata sale in cattedra e dopo una conclusione a botta sicura di Barbara sventata sulla linea di porta da un difensore, al tramonto della prima frazione arriva il meritato vantaggio con Cicirello che di testa non lascia scampo a Rendic.

Nella ripresa, al 60′ il Sant’Agata ipoteca il match. Bonfiglio lavora un bel pallone e poi pennella per Barbara che trova il suo primo gol in maglia bianco azzurra. La Vibonese non ci sta e cerca di rientrare in partita con la punizione di Szymanowski che batte Curtosi.

