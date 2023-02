Il Città di Sant'Agata si impone contro il San Luca - Tempostretto

Successo esterno per il Città di Sant'Agata sul campo del San Luca. Calafiore e Bonfiglio firmano le reti della vittoria

Un gran bel Città di Sant’Agata si impone per 2 a 0 sul campo del San Luca e si conferma nelle zone alta delle classifica. Programmazione, lavoro quotidiano, fame e crescita continua, sono gli ingredienti che ancora una volta hanno fatto la differenza. La formazione nebroidea attualmente è al terzo posto in graduatoria con 42 punti e giocherebbe i playoff. La seconda piazza, occupata dal Locri, dista 4 punti, impossibile appare invece raggiungere la capolista Catania che ha scavato un abisso e comanda a 60 punti.

Al termine della gara mister Leonardo Vanzetto sprizza felicità: “Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara in un campo tutt’altro che semplice. Nelle prime battute abbiamo studiato l’avversario, poi col passare dei minuti abbiamo assunto il comando del gioco e credo che la vittoria sia meritatissima. Sono alla guida di una squadra fatta di uomini e professionisti esemplari che giorno dopo giorno continuano a lavorare con grande entusiasmo. Ciò permette a loro ma anche a me di proseguire insieme il nostro percorso di crescita. Probabilmente è proprio questo il nostro segreto, quello di voler migliorare e non accontentarci mai”.

San Luca – Città di Sant’Agata 0-2

I biancoazzurri nelle primissime battute studiavano l’avversario, poi con il passare dei minuti prendevano decisamente in mano le redini del gioco. I locali dal canto loro si rendevano pericolosi solo su qualche sporadica ripartenza. A spezzare l’equilibrio ci pensava al 56′ Claudio Calafiore con una tiro a giro di pregevolissima fattura che non lasciava scampo al portiere locale. Tutt’altro che pago del risultato, il Sant’Agata di Vanzetto continuava a sciorinare una prestazione sopra le righe, fatta di ottimi fraseggi alternati a rapide verticalizzazioni. Il Città di Sant’Agata che sfiorava il raddoppio in più circostanze con Casella, Demoleon e quindi con Cicirello, sul quale soltanto uno strepitoso salvataggio di un difensore strozza in gola a l’urlo del gol. Al 81′ a scrivere la parola fine al match ci pensava Bonfiglio che con un perfetto sinistro fissava il punteggio sullo 0-2.