Il Colapesce del messinese Nicola Micali in mostra al Galata Museo del Mare di Genova

L'artista è tra i selezionati per il progetto "Aquae - Emozioni fluide" in mostra dall'8 al 16 febbraio

MESSINA – L’opera “Colapesce” dell’artista messinese Nicola Micali è stata selezionata per il progetto “Aquae – Emozioni fluide”, in mostra al Galata Museo del Mare di Genova dall’8 al 16 febbraio. Si tratta di una selezione di opere di pittura, scultura, illustrazione, fotografia e installazione a tema acqua, con particolare attenzione all’ambiente legato al mare, all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile.

La sinossi dell’opera

Micali è stato selezionato con Colapesce e nella sinossi della sua opera ha spiegato: “Colapesce, cola in dialetto messinese è il protagonista di una leggenda della mia terra, un ragazzo che passa tutto il suo tempo nuotando e cercando tesori nei fondali marini. Un giorno mentre esplorava gli abissi scopri che la Sicilia poggiava su tre colonne, due erano solide e intatte, ma la terza era gravemente danneggiata. Compreso il rischio che la sua Amata isola stava correndo, Colapesce decide di sorreggere con la forza delle sue braccia la Sicilia. Da quel giorno attende silente continuando a sostenere quella colonna.

Il suo corpo col tempo si adatta all’ambiente marino assumendo tratti pisciforme, in una simbiosi perfetta tra uomo e mare. Un’immagine di resilienza incredibile che di riflesso ci mostra la forza del mare nel resistere all’azione antropica.”