Il Comune nomina tre nuove esperte ai progetti di coesione: tra loro anche l’ex presidente Amam

Con Loredana Bonasera ci sono Alessandra Franza, altro ex membro del cda dell'azienda, e Paola Lombardo. Stanziati 107mila euro

MESSINA – Saranno l’ex presidente di Amam Loredana Bonasera, l’avvocata Alessandra Franza (anche lei precedentemente membro dell’Amam) e l’architetto Paola Lombardo le tre esperte a supporto delle attività di progettazione per l’attuazione delle politiche di coesione 2021/2027 della Regione Siciliana. Lo ha deciso una commissione presieduta dal direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, che ha valutato inizialmente 13 profili per poi nominare le tre professioniste.

Con la determina n.11944 del 31 dicembre 2024 era stata impegnata la somma di 107.142,85 euro, che serviranno proprio per questi incarichi. Con la n.325 del 20 gennaio 2025, oltre a ufficializzare le nomine, è stato approvato lo schema di contratto per l’incarico stesso. Nella determina si legge che “il singolo compenso per ogni esperto selezionato sarà pari a 25.000€ oneri compresi oltre IVA se dovuta, oltra ad un massimo di 1000€ per le spese di mobilità se rendicontabili”.