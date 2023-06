Il Consiglio comunale è una polveriera: scontro sulla vice presidenza, Pergolizzi blocca tutto - Tempostretto

Dopo la tregua per il bilancio, votato con i numeri minimi, in Aula torna la bagarre sulla presidenza: Cantello batte Giannetto 16 a 14 ma non basta. Poi la sospensione

MESSINA – Se fosse un film sembrerebbe un remake della prima votazione per la presidenza del Consiglio, quando i lavori si conclusero con un nulla di fatto. Stavolta si votava per il vice presidente vicario e in effetti non si è arrivato a nulla, se non a un nuovo scontro. Dopo oltre 3 ore di lavori, infatti, il Consiglio comunale si è arenato, ancora una volta, sulla questione legata all’elezione del presidente Nello Pergolizzi e al parere di legittimità che i 17 consiglieri non legati a liste vicine al sindaco Federico Basile hanno chiesto all’assessorato Enti locali della Regione siciliana.

Il minuto di silenzio per Berlusconi

Facendo ordine, i lavori sono iniziati soltanto dopo le parole del consigliere Cosimo Oteri, di Forza Italia, su Silvio Berlusconi, scomparso oggi: “Come sappiamo tutti, è venuto a mancare il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Uomo di grande carisma e caratura, dal grande impegno nei confronti dell’Italia e che ha rappresentato il principio di democrazia e libertà. Silvio Berlusconi è stato un grande imprenditore e un grande politico, che ha raggiunto qualunque obiettivo si è prefissato”. Poi il minuto di silenzio, nonostante la breve polemica del consigliere Pippo Trischitta: “Non si può ricordare un due volte presidente del Consiglio soltanto con un minuto di silenzio. Io mi allontanerò, non per non onorarlo, ma perché così è riduttivo”.

16 voti a 14: la sfida tra Cantello e Giannetto

Poi, si è passati alla votazione. In un clima apparentemente sereno, a contendersi la posizione di vice presidente vicario sono stati Mirko Cantello, capogruppo del gruppo misto, e Serena Giannetto, di “Basile sindaco”. Il conteggio si chiude sul 16 a 14 e con un nulla di fatto, secondo l’ufficio di presidenza, che sospende i lavori in vista della seconda votazione. Ma è Dario Carbone, di Fratelli d’Italia, a citare poi una sentenza e spiegare che in base a questa, e alla votazione con cui è stato eletto lo stesso Pergolizzi, bisognava proclamare Cantello vice presidente vicario.

Nel caos generale, Pergolizzi sospende prima per mezz’ora (“Non ho la necessaria serenità per poter andare avanti con i lavori, sospendo per mezz’ora. E mi riservo la decisione di aggiornare i lavori”) e poi, al rientro, convoca un lungo confronto con i capigruppo che protrae i lavori fino a quasi le 22. Al rientro, è nuovo scontro. Prima è Francesco Cipolla a chiedere al segretario generale Rossana Carrubba se sia opportuno continuare o sospendere, attendendo la risposta al parere chiesto dai 17 consiglieri antagonisti all’assessorato regionale. Poi è Cosimo Oteri a contrattaccare, spiegando che, in caso di sospensione, sarebbe stato più giusto “sospendere tutti i lavori perché non può costituire un problema un solo ordine del giorno”.

La segretaria: “Non mi pronuncerò più sulla questione”

Nel caos, dopo altri interventi di Trischitta e Carbone, arriva l’intervento della stessa Carrubba: “La giustizia si fa nelle aule di giustizia, le sentenze le fanno i tribunali. Non ho nulla da dire. 17 consiglieri si sono rimessi al parere dell’assessorato, non mi esprimo: aspetteremo il parere. Non mi pronuncerò più sulla questione che ha carattere interpretativo, giuridico, ma non compete ai consiglieri comunali. Ognuno ha un ruolo, i consiglieri non devono interpretare leggi o quant’altro. Le delibere erano a disposizione dei consiglieri da aprile, con pareri favorevoli. Una sentenza del Tar non è un dogma”. E poi una nuova sospensione.

Pergolizzi congela tutto: “La presidenza chiude la sessione”

Al rientro, Pergolizzi congela tutto: “Questa presidenza alla luce delle considerazioni fatte durante i lavori del consiglio, alla luce dei dubbi posti fino a poco fa e alla luce dei quesiti posti all’assessorato agli Enti locali, ritiene di dover chiudere questa sessione e aggiornare i lavori del Consiglio con un nuovo ordine del giorno”. Tutto da rifare e rimandato a data da destinarsi. Bisognerà attendere il parere sulla legittimità della presidenza o si tornerà regolarmente in aula? Ciò che è certo è che la tregua in aula arrivata durante la votazione del bilancio, passato con i numeri ridotti all’osso, è già in frantumi.

Articoli correlati