“Il consultorio familiare di Capo d’Orlando è salvo”: Cgil e Spi esultano

I sindacati annunciano il successo della vertenza avviata nel dicembre 2025.

CAPO D’ORLANDO – Il Consultorio familiare di Capo d’Orlando è salvo. Non solo: il presidio socio-sanitario ne esce addirittura rafforzato. Si chiude con un successo pieno la vertenza avviata nel dicembre 2025 dalla Cgil e dallo Spi Cgil, nata per scongiurare la chiusura di fatto di una struttura vitale per il territorio dopo il pensionamento della ginecologa titolare. Da fine maggio 2026, il Consultorio ha ripreso a pieno regime il suo ruolo di presidio sanitario di prossimità, garantendo tutti i servizi gratuiti previsti dalla storica legge 405 del 1975.

La petizione da oltre 1.200 firme

Il risultato è il frutto di una mobilitazione capillare che ha visto scendere in campo numerose associazioni locali. Una battaglia di civiltà culminata in una petizione popolare lanciata a gennaio 2026, capace di raccogliere oltre 1.200 firme, e in un’importante iniziativa pubblica l’8 marzo scorso, in occasione del 51° anniversario dell’istituzione dei consultori in Italia. A guidare la protesta sul territorio sono stati Donatella Ingrillì e Nino Cappa, supportati dai vertici provinciali del sindacato: il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti, il segretario della Funzione Pubblica Antonio Trino, la segretaria generale dello Spi Cgil Pina Lontri e la responsabile delle Politiche sociali Marcella Magistro. Un lavoro di squadra che ha mantenuto costante e proficuo il dialogo con la Direzione generale dell’ASP di Messina.

I numeri del presidio e le novità: cosa cambia adesso

Il Consultorio di Capo d’Orlando non è un ufficio qualunque: è uno dei 23 presìdi della provincia di Messina e serve un bacino di circa 26 mila abitanti. Per capire l’importanza della struttura bastano i dati: solo tra gennaio e novembre 2025 ha erogato oltre 7.000 prestazioni tra visite ginecologiche, assistenza alla maternità, Pap Test, HPV-DNA Test, supporto psicologico e corsi di accompagnamento alla nascita. Due le nozie positive dopo la vertenza: la copertura del posto vacante in ginecologia e l’assegnazione stabile a Capo d’Orlando dell’ostetrica.

“Registriamo – hanno spiegato i sindacati – non soltanto il mantenimento del servizio, ma un vero e proprio rafforzamento del presidio. Una condizione che offre maggiori garanzie a operatori e cittadini e che sta già producendo un incremento delle richieste”. Poi il ringraziamento all’operato dell’Asp di Messina e del direttore generale Cuccì.