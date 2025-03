Il corteo, Sinistra italiana: “Sempre dalla parte no ponte ci troverete”

Il partito invita a una mobilitazione unitaria contro la grande opera. "Solidarietà ad Antonio Mazzeo"

MESSINA – Sul corteo del Carnevale no ponte interviene Sinistra italiana con il segretario regionale Pierpaolo Montalto.

Scrive Montalto: “Sempre dalla stessa parte ci troverete. Espriemiamo profonda preoccupazione per le divisioni pubbliche e le polemiche interne al movimento No Ponte che si sono registrate dopo il corteo di sabato e le cariche della polizia. La nostra comunità politica invita tutte e tutti a non dimenticare i nostri comuni obiettivi a partire da una critica radicale alla costruzione del ponte sullo stretto, opera inutile e dannosa che sarà peraltro occasione dell’ennesimo saccheggio di risorse finanziarie preziose per la Sicilia. Crediamo inoltre che in un clima di brutale e antidemocratica repressione del dissenso politico e sociale, qualsiasi tentativo di dividere il movimento e isolare alcune componenti, sia grave e vada rispedito ad un governo che sta facendo le prove generali di interventi ben più duri che si abbatteranno certamente sui manifestanti nei momenti più intensi della mobilitazione. Per questo manifestiamo tutta la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni che sono state/i vittime delle cariche di sabato”.

E ancora: “A tutto il movimento però chiediamo la massima condivisione nelle scelte, nell’indizione degli appuntamenti di mobilitazione, nelle pratiche e nei contenuti, per evitare divisioni che fanno solo male alla lotta no ponte. Manifestiamo infine tutta la nostra solidarietà al compagno Antonio Mazzeo vittima di attacchi gravissimi e ingiustificati. Noi siamo con lui e con tutto il Movimento No Ponte senza se e senza ma”.

