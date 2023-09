Il Ct Vela Messina nel girone 2 di Serie A1, esordio in casa l'8 ottobre - Tempostretto

Sono stati ufficializzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel

MESSINA – Sono stati ufficializzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, i gironi e i calendari del campionato di tennis a squadre di serie A1. L’edizione 2023, la numero 101, vedrà il Circolo del Tennis e della Vela di Messina ai nastri di partenza per la sesta volta consecutiva.

La formazione peloritana è stata inserita nel girone 2 insieme con Tc Parioli, Selva Alta e Tc Pistoia. Un raggruppamento che vedrà la squadra del capitano Ciccio Caputo, nell’immagine in evidenza, ritrovare il Selva Alta di Vigevano nel Pavese, contro cui il Ct Vela perse, nel 2019, la prima delle due finali scudetto, il Tc Pistoia, contro cui Tabacco e soci vinsero la semifinale playoff nel 2021 raggiungendo la finale e il Tc Parioli, affrontato nella fase a gironi del 2021.

Il regolamento del campionato

La struttura del torneo resta quella del 2022. Sono 16 le squadre al via, divise in quattro gironi da quattro, con incontri di andata e ritorno. Le prime classificate di ogni girone prenderanno parte a un tabellone di play-off (con incontri di andata e ritorno integralmente sorteggiati). Le squadre seconde classificate nei gironi manterranno il diritto alla partecipazione alla Serie A1 nel 2024.

Le terze e le quarte classificate parteciperanno a un tabellone di play-out a otto, sempre con formula di andata e ritorno. Per ogni incontro si disputeranno quattro singolari e due doppi. Le finali, maschili e femminili, si giocheranno in sede unica sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Il calendario del Ct Vela Messina

La regular season del campionato di A1 comincerà domenica 8 ottobre, con il match casalingo contro Tc Pistoia. Poi seguiranno le tre trasferte consecutive il 15 ottobre sul sintetico del Seva Alta, poi il 22 ottobre ma su terra rossa contro il Tc Parioli e nuovamente sul duro veloce PlayIt l’8 novembre a Pistoia. Ultimi due impegni della stagione regolare il 12 novembre contro Seva Alta che si concluderà il 19 novembre, sempre sui campi di viale della Libertà, contro il Parioli.

Il roster dei messinesi

Per quanto riguarda la formazione che difenderà i colori del circolo messinese, pochi sono stati i cambiamenti rispetto al recente passato. Gli innesti sono stati quelli del francese Kenny De Schepper (attualmente numero 374 del ranking Atp e con un 62esimo posto quale best ranking nel 2014) e di Fernando Romboli. Per quest’ultimo, che potrà dare il suo prezioso contributo in doppio, si tratta di un ritorno dopo aver vestito la casacca siciliana nelle stagioni 2016 e 2017 (anno della promozione in A1).

Dopo sei anni straordinari, invece, è tornato al Park Genova, Gianluca Naso, elemento prezioso per la crescita dei risultati sportivi del Circolo peloritano. Marco Trungelliti, in questa stagione, potrà giocare da italiano, avendo concluso, positivamente, l’iter burocratico relativo all’acquisizione della cittadinanza.

Marco Trungelliti in azione sui campi di Viale della Libertà

Questo l’organico completo a disposizione del capitano Ciccio Caputo: Botic Van de Zandschulp, Bernabé Zapata Miralles, Julian Ocleppo, Giorgio Tabacco, Frederico Ferreira Silva, Maxime Janvier, Gerald Melzer, Kenny De Schepper, Marco Trungelliti, Fausto Tabacco, Federico Cinà, Fernando Romboli.

Barbera: “L’obiettivo resta il sogno scudetto”

Il presidente del Ct Vela Messina, Antonio Barbera

«Sta arrivando uno dei momenti più attesi per il nostro Circolo – ha detto il presidente del Ctv, Antonio Barbera -. Dopo una prima parte di stagione soddisfacente, in cui siamo stati protagonisti con i più piccoli che hanno evidenziato notevoli progressi, con prospetti interessanti sia maschili e sia femminili, adesso è giunto il momento clou per la nostra attività agonistica con la serie A1. Di fatto, la squadra è rimasta immutata rispetto alla passata stagione, ma ci ritroveremo in più la crescita dei fratelli Tabacco, un stato di forma invidiabile di Ocleppo, Trungelliti che potrà giocare da italiano e il ritorno di Romboli per i doppi. L’obiettivo resta quello di provare a inseguire il nostro sogno. Non sarà semplice ma ci sono tutti gli ingredienti per dare le giuste soddisfazioni ai nostri soci, ai nostri partner e alla città che, spero, ci sostenga in ogni incontro casalingo».

Il direttore sportivo del Ct Vela Messina, Salvi Contino

Il ds Salvi Contino, invece, si sofferma sulle prossime avversarie: «Il girone è complicato. Noi, comunque, siamo pronti e vogliamo chiudere al primo posto il raggruppamento per accedere alla poule scudetto. Le insidie saranno rappresentate dai campi in sintetico di Pistoia e Selva Alta, mentre il Parioli è la squadra di Flavio Cobolli».