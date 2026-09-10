Il Ct Vela Messina ripescato riparte dalla A1 inserito nel girone 2

Dal 4 ottobre i velini sfideranno il Tc Crema, il Tennis Comunali Vicenza e i campioni d'Italia di Massa Lombarda

Sono stati sorteggiati, nei giorni scorsi, i quattro gironi del campionato di tennis a squadre di Serie A1 edizione 2026. Il Ct Vela, dopo aver beneficiato del ripescaggio, disputerà il suo nono torneo consecutivo in A1. Il Circolo presieduto da Tato Spatari è stato inserito nel gruppo 2, insieme con Tc Crema (che ha ingaggiato di recente Manuel Mazza, mentre il numero 1 è Luka Mikrut), Tennis Comunali Vicenza (che fa leva su un vivaio molto interessante) e i campioni d’Italia di Massa Lombarda (che possono contare su Jacopo Bilardo e Lorenzo Rottoli, ma hanno in rosa anche elementi del calibro di Jacopo Vasamì e Giulio Zeppieri).

Un girone impegnativo per i peloritani che avranno quale obiettivo quello di conquistare la salvezza, magari evitando la pericolosa coda dei playout.

La formazione affidata al capitano Ciccio Caputo potrà avvalersi dei confermati Jakub Paul e Frederico Ferreira Silva, oltre ai fratelli Fausto e Giorgio Tabacco e ai tanti promettenti atleti del vivaio messinese. Il diesse Umberto Weigert, inoltre, ha inserito in organico l’esperto slovacco Andrej Martin (ex 93 al mondo, adesso numero 400), i rumeni Cezar Cretu (classe 2001, numero 230 al mondo) e Mihai Marinescu, l’italo-argentino Juan Bautista Otegui e lo svedese Dragos Nicolae Madaras.

Il campionato comincerà domenica 4 ottobre con la sfida casalinga contro i campioni in carica di Massa Lombarda. Le altre due siciliane presenti in A1, il Ct Palermo e il Match Ball Siracusa sono stati inseriti, rispettivamente, nei gruppi 4 e 1.

Il regolamento della manifestazione, infine, è rimasto invariato.Le prime classificate di ogni girone prenderanno parte ai playoff scudetto, la seconda manterrà il diritto a partecipare anche il prossimo anno al torneo di A1, mentre terza e quarta saranno costrette a disputare i playout per guadagnarsi la salvezza.

La prima giornata del girone 2 di Serie A1

Domenica 4 ottobre

Ore 9. Ct Vela-Ctd Massa Lombarda

Ore 10. Tc Crema-Vicenza