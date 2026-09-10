Colpo di coda dell’Acr Messina sul mercato, arriva l’ex Milazzo La Spada

Il mamertino si è già allenato con i compagni nella giornata di mercoledì

MESSINA – L’allenatore Alfio Torrisi si era detto soddisfatto del grande mercato fatto e lo considerava già chiuso. Nella giornata di ieri però, come anticipato da WeSport, Giuseppe La Spada, 25enne reduce da una buona annata in D nel Milazzo, era insieme agli altri biancoscudati su manto sintetico del Celeste.

L’attaccante mamertino, 35 gol in tre anni con la Ss, si sarebbe svincolato dal Sandonà, club veneto che milita nel girone C, con cui aveva anche esordito in Coppa Italia e avrebbe firmato per l’Acr. Manca ancora la conferma ufficiale della società ma gli indizi portano tutti in questa direzione.