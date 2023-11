Il Ct Vela Messina schianta Selva Alta e vola alle semifinali scudetto - Tempostretto

Il netto 5-1, con i quattro singolari vinti, regala aritmeticamente il primo posto nel girone con una giornata d'anticipo

MESSINA – Il Ct Vela Messina vince agevolmente lo scontro al vertice, del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di serie A1, contro un Selva Alta Vigevano giunto in riva allo Stretto in formazione rimaneggiata.

Tutto facile per la formazione del capitano Francesco Caputo che, grazie a questo successo, conquista, con un turno di anticipo, il primo posto del raggruppamento e si qualifica per le semifinali scudetto. Un risultato prestigioso per il Circolo presieduto da Antonio Barbera che, adesso, sogna di raggiungere la finale di Torino in calendario il 9 e 10 dicembre. C’è anche il nome di un’altra semifinalista, vale a dire il Ct Palermo, primo nel girone 3. Due siciliane, quindi, in corsa per il tricolore del tennis 2023.

Ct Vela Messina – Selva Alta 5-1

Della partita di oggi contro il Selva Alta c’è ben poco da raccontare. Il Ct Vela ha riproposto la formazione vittoriosa nel recupero di Pistoia e le partite si sono concluse tutte in due set in favore dei giocatori di casa. La sfida si è svolta sul campo al coperto, in quanto la pioggia caduta in mattina ha reso impraticabili i campi all’aperto.

Soltanto la gara fra i due numeri 1 di giornata, Marco Trungelliti e Roberto Marcora, è stata più equilibrata, con Trungelliti che l’ha chiusa con un doppio 6-4. Per il resto, agevoli i successi del francese Maxime Janvier su Conti e dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, rispettivamente su Beraldo e Dadda.

Domenica prossima, nell’ultima giornata della regular season, i peloritani ospiteranno il Tc Parioli, ultima della classe. Subito dopo scatteranno i playoff scudetto che vedranno il Ct Vela ancora una volta protagonista.

Ct Vela-Selva Alta Vigevano 5-1

Janvier b. Conti 6-1, 6-0

F. Tabacco b. Beraldo 6-2, 6-0

Trungelliti b. Marcora 6-4, 6-4

G. Tabacco b. Dadda 6-3, 6-1

Romboli-F. Tabacco b. Marcora-Conti 1-0 rit.

Beraldo-Dadda b. Trungelliti-G. Tabacco rit.

I risultati. Tc Parioli-Tc Pistoia 3-3; Ct Vela-Selva Alta 5-1.

La classifica: Ct Vela 13; Selva Alta 8; Tc Pistoia 4; Tc Parioli 2.

Ultima giornata (domenica 19 novembre, ore 10): Ct Vela-Tc Parioli; Tc Pistoia-Selva Alta.

