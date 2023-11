Il Ct Vela Messina vince a Pistoia e balza al comando del girone - Tempostretto

Vittoria per il circolo peloritano nel recupero di mercoledì, i tre punti conquistati in Toscana portano la firma di Janvier, Trungelliti e i fratelli Tabacco

Il Ct Vela Messina s’impone sui campi in cemento indoor di Pistoia per 5 a 1 e scavalca Selva Alta, al primo posto del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di serie A1. Vittoria molto importante per il Circolo presieduto da Antonio Barbera che domenica prossima, in caso di affermazione nello scontro al vertice con Selva Alta, guadagnerebbe il pass per i playoff scudetto (semifinali) con un turno di anticipo.

A Pistoia si giocava oggi il recupero della quarta giornata. I quattro singolari sono stati tutti abbastanza equilibrati. Il primo punto, per i messinesi, lo conquistava il francese Maxime Janvier che superava, in rimonta, Niccolò Baroni con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, dopo quasi due ore di gioco. I padroni di casa pareggiavano immediatamente i conti grazie alla vittoria di Filip Horansky, per 7-5, 3-6, 6-1 su Fausto Tabacco.

Ci pensava Marco Trungelliti, con un doppio tie break, a riportare avanti i siciliani. Bravo il tennista del Ct Vela a recuperare un primo set che sembrava perso, in quanto Leonardo Rossi aveva iniziato nel migliore dei modi il match, portandosi sul 5 a 2, ma Trungelliti riusciva a rientrare in gara e allungava il match al tie break vinto per 7 a 0. Anche il secondo set, seppur con un andamento diverso, si è concluso al tie break vinto dal giocatore dei peloritani per 7 a 5. Giorgio Tabacco completava la batteria dei singolari con il successo nei confronti di Lorenzo Vatteroni. Il giovane tennista del Ct Vela ha annullato, nel tie break del secondo set, ben quattro set point consecutivi al giocatore dei toscani, in vantaggio per 6 a 2. Un ottimo Tabacco rimaneva concentrato e chiudeva 9 a 7.

Il sigillo alla vittoria dei siciliani lo mettevano Marco Trungelliti e Maxime Janver che battevano, in due set, la coppia Rossi-Horanski, poi i fratelli Tabacco fissavano il punteggio sul definitivo 5 a 1 in virtù del successo contro Vatteroni e Virgili per 6-1, 7-6. Missione compiuta, dunque, per il Ct Vela che si gode il primo posto del girone e domenica (alle 10) proverà a completare l’opera contro il Selva Alta Vigevano, in un match che può diventare determinante in ottica primo posto.

Tabellino e classifica

Janvier b. Baroni 3-6, 6-3, 6-2

Horansky b. F. Tabacco 7-5, 3-6, 6-1

Trungelliti b. Rossi 7-6 (0), 7-6 (5)

G. Tabacco b. Vatteroni 6-3, 7-6 (7)

Trungelliti-Janvier b. Rossi-Horansky 6-4. 6-2

F. Tabacco-G. Tabacco b. Vatteroni-Virgili 6-1, 7-6 (7)

Classifica: Ct Vela 10; Selva Alta 8; Tc Pistoia 3; Tc Parioli 1.

Prossimo turno (domenica 12 novembre, ore 10): Tc Parioli-Tc Pistoia; Ct Vela-Selva Alta.

Articoli correlati