Il debutto di Ghostgun, la serie a fumetti di Roberto Megna e Carlo Cid Lauro

Sbarca a Messina il volume 1 all'Officina del Sole sabato 16 marzo alle 18.30

MESSINA – La nuova serie a fumetto Ghostgun sbarca a Messina, con l’ospitata all’Officina del Sole degli autori Roberto Megna e Carlo Cid Lauro. Lo scrittore e il disegnatore, sabato 16 marzo dalle 18.30, racconteranno il loro percorso artistico fino ad arrivare alla nuova avventura inserita nella collana Ramenburger by Saldapress. Un incontro che si concluderà con il firma copie organizzato in collaborazione con la Fumetteria Torrenera.

I due autori

Roberto Megna, calabrese, classe ’86, è scrittore, sceneggiatore e fumettista. Ha esordito alla sceneggiatura nel 2015 per la Prospettiva Globale Edizioni. Dal 2018 al 2022 ha scritto testi per No Lands Comics, Shockdom, Poliniani Editore e Green Moon Comics. Attualmente cura la sceneggiatura di Ghostgun, una serie di tre volumi la cui prima uscita è prevista nell’autunno 2023, per la casa editrice SaldaPress. Lavora inoltre come colorista collaborando con Shockdom e Magic Press, Mondadori, Image Comics e altri editori esteri. È attivo come autore unico con lo pseudonimo Il Rogna, pubblicando fumetti e video animati sul web e vignette sull’Agenda Comix.

Carlo Cid Lauro, invece, è classe ’85, fumettista, disegnatore per Disney International, sulla testata Darkwing Duck per Dynamite Comics e Panini Comics con Daisy e i Misteri di Parigi e co-autore di GHOSTGUN, serie di 3 volumi edita da Saldapress. Collabora con diverse realtà italiane dell’editoria Italiana e realizza le carte da collezione per Dario Moccia per Primo Impatto e Flashback.