Il derby tra Unime e Pgs Don Bosco finisce a reti bianche - Tempostretto

MESSINA – Termina con il finale di 0-0 il match della Cittadella Sportiva Universitaria tra la Ssd UniMe e la Pgs Don Bosco, match del campionato di serie B di hockey prato. Davanti ad una bella cornice di pubblico è andata in scena una gara bella ed avvincente, durante la quale gli universitari hanno giocato un buon hockey venendo meno solo nella fase realizzativa. Finisce in pareggio anche la gara tra Gs Raccomandata e Galatea Catania: 1-1 il risultato finale.

“Sicuramente il pareggio è il risultato più giusto – così commenta a fine gara il tecnico messinese Giacomo Spignolo – credo che i ragazzi oggi abbiano disputato una buona gara contro una Pgs Don Bosco che doveva cercare la vittoria dopo la sconfitta del primo turno di campionato. Per noi era importante dare seguito alla buona prova della prima giornata contro il Galatea Catania e, alla fine, possiamo essere tutti soddisfatti in previsione del big match di sabato prossimo, quando sempre sul sintetico della Cittadella avremo la visita della capolista Gs Raccomandata. Anche in quell’occasione per noi si tratterà di una gara come le altre: dobbiamo giocare con la giusta concentrazione e lucidità, poi il campo dirà se siamo stati bravi oppure no”.

Unime – Pgs Don Bosco 0-0

Ben messa in campo la Ssd UniMe, con una difesa a quattro che ha sbagliato veramente poco senza mai andare in difficoltà per l’intera gara e con l’esordio a sorpresa dal primo minuto tra i pali del 2008 Lo Presti, che ha sfoderato una bella prestazione. Ma, nel complesso, è stata tutta la squadra allenata da Coach Spignolo a giocare una bella partita, con Alberto Rinaldi nella fase offensiva che per ben due volte ha sfiorato la marcatura nell’ultima parte di gara: prima facendosi parare un tiro da posizione ravvicinata e, poi, con la clamorosa traversa che strozza in gola l’urlo liberatorio per i padroni di casa.

Vicina al gol anche la Pgs Don Bosco, sicuramente non in grande giornata, in particolare con i suoi attaccanti, imprecisi e poco lucidi, vicinissimi al vantaggio con Borgese, il cui tiro si infrange contro il palo. Clamorosa anche l’occasione per la Ssd Unime all’ultimo minuto: grande giocata di Rinaldi che, al posto di tirare, serve un assist a Cristian Visalli che non riesce nella deviazione vincente a portiere praticamente battuto.

