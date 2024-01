Il disegno fallico sul biglietto del Comune: scatta l’indagine interna

Messina. Ieri la segnalazione su Tempostretto. Basile: "Qualche dipendente si è passato il tempo ma non è normale"

MESSINA – Non bastava il dipendente dell’Amam sottoposto a indagine disciplinare per aver scritto su Facebook durante la crisi idrica: “Buddaci, compratevi i serbatoi”. Ora una nuova grana, seppure ci sia di peggio, per il Comune. Ieri infatti un nostro lettore ha segnalato un disegno fallico in tutti i biglietti, a Palazzo Zanca, dati a chi faceva la pratica per la carta d’identità.

Basile: “Possibile una denuncia contro ignoti”

Per il sindaco Federico Basile, “qualche impiegato potrebbe essersi passato il tempo ma non è normale”. Mette in evidenza il primo cittadino: “Abbiamo avviato un’indagine interna e ipotizziamo una denuncia contro ignoti. Non si può manomettere un apparato del Comune, stampando così questi bigliettini”.