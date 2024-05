Il docufilm “La montagna più alta” all’Officina del Sole

Appuntamento con la scalata verso il campo base dell'Everest da parte del giornalista e videomaker Matteo Arrigo il 25 maggio alle 18.30

MESSINA – Il docufilm “La montagna più alta“, creato dal videoreporter Matteo Arrigo durante la sua scalata verso il Campo base dell’Everest, sarà proiettato all’Officina del Sole. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 18.30, quando nella sede degli artisti in Via Giacomo Venezian 15 sarà presente lo stesso giornalista, con cui si dialogherà dopo la visione del documentario.

Fatica, sudore, freddo, privazioni. Sono questi gli elementi che hanno condizionato il lungo viaggio di Matteo Arrigo, videomaker e giornalista, che un anno fa è partito da Messina, da Santo Stefano di Briga, verso il Nepal, tra le vette della catena dell’Himalaya. E da lì ha cominciato il suo cammino verso il capo base dell’Everest, a 5.364 metri, ultimo avamposto per chi vuole raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo.

“Perché si fanno queste scalate? Perché si cammina così tanto da far sembrare il tutto più una punizione che un viaggio di piacere?” è quello che si è chiesto Arrigo durante la salita, è nato così il docufilm “La montagna più alta”, la sfida di 16 ragazzi che non si conoscevano prima di ritrovarsi a Katmandu, zaino in spalla per intraprendere insieme il percorso tra le vette innevate. Quello che può sembrare un folle capriccio ma che scopriremo nasconde dei risvolti per ciascuno di loro, storie toccanti, sorprese, condivisione, lacrime, rivincite, lati in comune.

Matteo Arrigo, videomaker di professione, giornalista e documentarista. Ha realizzato da free lance diversi reportage in giro per il mondo, dalla Palestina a Chernobyl, dal Kosovo alla Transnistria.

Da alcuni anni collabora con il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, con i quali è stato in missione umanitaria anche in Iraq, Libia, India, Tanzania.