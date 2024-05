Dall’uscio di casa alla vetta del mondo: “La mia scalata al campo base dell’Everest”

Il documentario girato dal videomaker e giornalista Matteo Arrigo, partito da Messina, sarà presentato l'11 maggio a Santo Stefano di Briga

MESSINA – Fatica, sudore, freddo, privazioni. Sono questi gli elementi che hanno condizionato il lungo viaggio di Matteo Arrigo, videomaker e giornalista, che un anno fa è partito da Messina, da Santo Stefano di Briga, verso il Nepal, tra le vette della catena dell’Himalaya. E da lì ha cominciato la sua scalata verso il capo base dell’Everest, a 5.364 metri, “ultimo avamposto per chi vuole raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo”. Un viaggio straordinario, quello del messinese, al fianco di altri che come lui hanno intrapreso la scalata. E nello scorso gennaio Arrigo si è ripetuto, scalando il Kilimangiaro.

Com’è nato il documentario

E per questo il videomaker si è chiesto: “Perché si fanno queste scalate? Perché si cammina così tanto da far sembrare il tutto più una punizione che un viaggio di piacere? Forse per dimostrare qualcosa a sé stessi, spesso agli altri, per il gusto della sfida”. Da qui è nato un documentario in cui Matteo Arrigo racconta non soltanto la scalata, ma anche le emozioni, il coraggio, la stanchezza e le sensazioni di chi, al suo fianco, ha raggiunto il campo base. Il docufilm si intitola “La montagna più alta”. L’autore spiega: “150 km tra monasteri buddisti, villaggi, ghiaccio immacolato, la spiritualità e l’ospitalità del popolo delle montagne. Otto giorni di cammino, una battaglia contro le temperature gelide, la mancanza d’ossigeno, il mal di montagna. La sfida di 16 ragazzi che non si conoscevano prima di ritrovarsi a Katmandu, zaino in spalla per intraprendere insieme il percorso tra le vette innevate, montagne che incutono timore e rispetto. Quello che può sembrare un folle capriccio ma che scopriremo nasconde dei risvolti per ciascuno di loro, storie toccanti, sorprese, condivisione, lacrime, rivincite, lati in comune”.

Arrigo e la frase: “A muntagna chiù jiatu è u bisolo da potta”

Il docufilm “La montagna più alta”, lascia un messaggio che può essere riportato dalla scalata alla vita quotidiana. “Da ragazzino ero una persona abbastanza timida – ha aggiunto Arrigo -. Essere riuscito a fare il videomaker e giornalista, dove si è sempre a contatto con la gente, mi ha cambiato radicalmente. Quando anni fa ho cominciato a fare questo lavoro, lo spiegai a mio nonno, il quale con i suoi 90 anni non credo capì molto, ma mi rispose con un proverbio siciliano ‘a muntagna chiù jiatu è u bisolo da potta’, la montagna più alta da scalare è l’uscio della propria casa. Anni fa non sarei mai partito con degli sconosciuti, il viaggiare mi ha aperto alla tolleranza, allo scambio, ha abbattuto la mia timidezza. L’Himalaya è stata l’ennesima conferma di questo, l’ho fatto per mettermi alla prova e mi sento privilegiato, perché la più grande montagna del mondo mi ha mostrato i miei limiti, le mie paure e i miei obiettivi. Il principio è lo stesso, che siano sentieri reali o della vita. Bisogna inseguire la propria meta e avere il coraggio di perseverare, anche di fronte alla sconfitta, che è parte fondamentale di qualsiasi tentativo, oltre ‘u bisolu da potta’, qualunque sia il vostro sogno”.

La prima proiezione l’11 maggio

Il documentario verrà proiettato per la prima volta sabato 11 maggio all’ auditorium San Gaetano nel villaggio di S. Stefano di Briga, inizio alle ore 21. Matteo Arrigo, videomaker professionista, giornalista e documentarista. Ha realizzato diversi reportage in giro per il mondo, dalla Palestina a Chernobyl. Da alcuni anni collabora con il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, con i quali è stato in missione umanitaria anche in Iraq, Libia, India, Tanzania.