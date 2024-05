Il Filari Tennis cede al Momy Sport Village che passa alla Cittadella

La formazione del capitano Giacobbe ottiene solo le vittorie del giovane Maina e dello stesso in doppio con Caratozzolo

MESSINA – Per il Filari Tennis Rometta è arrivata la seconda sconfitta in altrettante giornate nel campionato di Serie B1. La formazione cara al presidente La Fauci quest’oggi ha esordito in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria contro il Momy Sport Village, la formazione piemontese ha prevalso per quattro incontri a due in una partita che comunque è stata equilibrata. Bene i giovani del circolo tirrenico con Maina under 16 che è protagonista nelle uniche due vittorie di giornata, i ragazzi del capitano Giacobbe quest’anno puntano alla salvezza e a far fare esperienza ai loro tennisti del vivao. Adesso per il torneo un turno di pausa, i tirrenici torneranno in campo domenica 19 maggio in una trasferta vicina in quel di Siracusa.

Filari Tennis – Momy Sport Village 2-4

La giornata si è aperta con Caratozzolo che sfidava Turco, il tennista locale ha avuto difficoltà a contenere gli attacchi del rivale e specie nel primo set spesso gli mancava l’ultimo colpo che alcune volte gli scappava lungo o largo. Il primo set è andata a favore del piemontese, il secondo con lo stesso punteggio lo ha vinto Caratozzolo. Nel terzo poi la sfida è stata a senso unico con Caratozzolo che cedeva a zero.

Di fianco ai due impegno complicato per il giovane Alessandro Maina che era opposto ad Andrea Cardella, un mancino che giocava in modo insolito con tante variazioni a spezzare il ritmo. Pazientemente Maina ha trascinato la sfida al tie break nel primo set, prevalendo per 7 punti a 3, poi nel secondo ha chiuso con un break di vantaggio.

Sul risultato di uno pari sono arrivate due sanguinose sconfitte per il Filari che hanno indirizzato il match. Serena cedeva a Spadola abbastanza nettamente in due set, mentre Romano battagliava con Figurelli che l’ha spuntava al terzo. Sotto 1-3 i locali potevano solo strappare un pari vincendo entrambi i doppi, ma solo la coppia Caratozzolo/Maina batteva gli avversari Innella e Figurelli, con Spadola/Turco che a loro volta battevano i tirrenici Serena/Romano. I due incontri di doppio terminavano per due set a zero e il conto finale ha visto il Momy Sport Village prevalere per 2-4.

Tabellino

Alberto Caratozzolo vs Andrea Turco 3-6 6-3 0-6

Alessandro Maina vs Andrea Cardella 7-6(3) 6-4

Federico Serena vs Alessandro Spadola 4-6 2-6

Nicolò Romano vs Alessandro Figurelli 1-6 6-1 2-6

Serena/Romano vs Spadola/Turco 4-6 3-6

Caratozzolo/Maina vs Innella/Figurelli 6-0 6-4

