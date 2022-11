"Il filo nero", il libro di Carrisi fa il punto su nazismo e fascismo - Tempostretto

Domenica alla Biblioteca regionale sarà presentato il nuovo volume del giornalista Rai

MESSINA – Verrà presentato domenica 27 novembre alle 10 alla sala lettura della Biblioteca regionale di Messina, “Il filo nero. Il ritorno in Europa e in Occidente di nazismo e fascismo”, scritto dal giornalista Rai Giuseppe Carrisi ed edito da Infinito edizioni. All’evento parteciperanno, oltre alla direttrice della Biblioteca Tommasa Siragusa, anche i professori di Storia delle dottrine politiche Dario Caroniti e Giuseppe Bottaro. Modererà il presidente dell’UCSI Sicilia e direttore Unitelma Sapienza, Domenico Interdonato, mentre a concludere i lavori sarà Roberto Sciarrone, PH. D in History of Europe alla “Sapienza” di Roma.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”, scriveva Primo Levi, e la citazione viene inserita da Carrisi al termine del capitolo “All’ombra di Putin”. Tema ricorrente nel momento storico europeo, l’analisi del nazismo riporta al passato ancora troppo recente e si ricollega al presente, analizzando falsi miti, estremismi xenofobi, malcontento e contraddizioni delle varie epoche intercorse dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi.