 Il furcese Giancarlo Danto verso il Grande Fratello Vip, lo “spoiler” del sindaco Francilia

Il furcese Giancarlo Danto verso il Grande Fratello Vip, lo “spoiler” del sindaco Francilia

Gianluca Santisi

Il furcese Giancarlo Danto verso il Grande Fratello Vip, lo “spoiler” del sindaco Francilia

lunedì 31 Agosto 2026 - 17:30

Un post dell'amministratore conferma l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni: "Un grandissimo in bocca al lupo al nostro caro concittadino"

FURCI SICULO – Potrebbe esserci anche un po’ di Furci Siculo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il condizionale, almeno sul piano dell’ufficialità, è ancora d’obbligo, ma l’indiscrezione che nelle ultime ore sta facendo il giro del web ha trovato una conferma decisamente particolare: quella arrivata direttamente dal sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia.

Il primo cittadino, infatti, ha pubblicato un messaggio dedicato a Giancarlo Danto, facendo di fatto quello che può essere considerato uno “spoiler” sulla sua partecipazione al reality di Canale 5.

“Un grandissimo in bocca al lupo al nostro caro concittadino!!! Superare i casting ed entrare nella casa del “Grande Fratello VIP” è già un traguardo enorme”, ha scritto Francilia, aggiungendo un messaggio di incoraggiamento a Danto: «La nostra comunità è tutta con te: porta dentro quella casa tutta la determinazione, il carisma e l’orgoglio delle nostre radici. Forza Giancarlo, facci sognare e dimostra a tutti chi sei! Siamo pronti a fare il tifo per te!».

Un messaggio che non è passato inosservato, soprattutto perché Mediaset non aveva ancora ufficializzato il cast. Il nome di Giancarlo Danto, tuttavia, era già comparso nelle indiscrezioni degli ultimi giorni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A rendere ancora più concreta l’ipotesi è stata poi la risposta dello stesso Danto al sindaco: “Matte ❤️ grazie davvero…. prima ancora di essere un grande Sindaco, sei sempre stato per me quasi un fratello maggiore… spero di farmi valere”, ha scritto il giovane furcese. Poche parole che sembrano confermare l’imminente nuova avventura televisiva.

Chi è Giancarlo Danto

Originario di Furci Siculo, Giancarlo Danto ha costruito negli anni un percorso nel mondo dello spettacolo partendo dalla danza. Dopo l’esperienza all’Università di Messina, si è trasferito a Roma per inseguire professionalmente la sua passione, iniziando a frequentare gli studi di alcune delle trasmissioni più note della televisione italiana.

Il suo volto è già comparso in diversi programmi televisivi. Ha fatto parte delle coreografie di Amici, partecipando anche alle edizioni serali del talent, ed è passato poi da Take Me Out, Tu sì que vales, Amici Celebrities e Ciao Darwin. Nel 2021 era stato inoltre scelto per la copertina di For Men, mentre negli ultimi anni ha continuato a lavorare nel settore dell’intrattenimento e della televisione.

Giancarlo Danto
Giancarlo Danto in una foto tratta dal suo profilo FB

Nel 2025 è approdato anche su Rai 2, ospite de La Porta Magica, mentre nel 2026 è stato tra i protagonisti di The 50 Italia, il reality di Prime Video che lo ha visto confrontarsi con numerosi volti già conosciuti dal pubblico televisivo e social.

Adesso, dunque, potrebbe arrivare la sfida più importante: la casa più spiata d’Italia. Il nome di Giancarlo compare infatti tra quelli indicati nelle anticipazioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il cui ritorno su Canale 5 è previsto a settembre con la conduzione di Ilary Blasi.

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