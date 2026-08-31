 Tripi, aperte le iscrizioni al laboratorio di arte di strada partecipata per ragazzi con l’artista Sposari

Tripi, aperte le iscrizioni al laboratorio di arte di strada partecipata per ragazzi con l’artista Sposari

Redazione

Tripi, aperte le iscrizioni al laboratorio di arte di strada partecipata per ragazzi con l’artista Sposari

lunedì 31 Agosto 2026 - 18:00

Iniziativa gratuita per bambini e ragazzi dai 7 anni in su, ecco come prenotarsi

Un’occasione speciale per avvicinare i più giovani all’arte urbana, alla storia e al patrimonio archeologico della Sicilia. L’Associazione Dracma Ets propone a Tripi-Abakainon un laboratorio gratuito di arte di strada partecipata dedicato a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, in programma l’1 e il 2 settembre.

Il laboratorio nasce con l’obiettivo di raccontare l’archeologia attraverso un linguaggio contemporaneo e accessibile ai più piccoli, prendendo spunto da un mito e da una divinità il cui culto era profondamente radicato in Sicilia. I partecipanti saranno chiamati a reinterpretare questa storia del passato attraverso la creatività e il linguaggio dell’arte urbana.

A guidare il percorso sarà Sposari, artista di strada che negli ultimi anni ha sviluppato una ricerca personale e originale incentrata sulla riscoperta delle storie del passato, sull’immaginario del mito, sui personaggi iconici e sull’indagine antropologica attraverso il linguaggio dell’arte di strada. Un’occasione quindi per i più giovani di confrontarsi con il lavoro di un artista dal tratto inconfondibile e di trasformare un antico racconto in una nuova immagine, contemporanea e personale.

L’appuntamento è a Tripi-Abakainon, borgo ricco di storia e testimonianze archeologiche, per due giornate all’insegna dell’arte, della creatività e della riscoperta del territorio.

Il laboratorio è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per partecipare è sufficiente chiamare o inviare un messaggio ai numeri 3385934243 o 3512963095.

L’iniziativa rientra nel programma di Fucina Art Fest, il primo progetto dedicato all’arte e alla musica del nuovissimo LoSpazioFactory, realizzato in collaborazione con Archeoclub Tripi-Abakainon.

Un modo originale per far incontrare passato e presente e permettere ai più piccoli di diventare protagonisti della trasformazione creativa della propria storia.

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