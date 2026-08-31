Tripi, aperte le iscrizioni al laboratorio di arte di strada partecipata per ragazzi con l’artista Sposari

Iniziativa gratuita per bambini e ragazzi dai 7 anni in su, ecco come prenotarsi

Un’occasione speciale per avvicinare i più giovani all’arte urbana, alla storia e al patrimonio archeologico della Sicilia. L’Associazione Dracma Ets propone a Tripi-Abakainon un laboratorio gratuito di arte di strada partecipata dedicato a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, in programma l’1 e il 2 settembre.

Il laboratorio nasce con l’obiettivo di raccontare l’archeologia attraverso un linguaggio contemporaneo e accessibile ai più piccoli, prendendo spunto da un mito e da una divinità il cui culto era profondamente radicato in Sicilia. I partecipanti saranno chiamati a reinterpretare questa storia del passato attraverso la creatività e il linguaggio dell’arte urbana.

A guidare il percorso sarà Sposari, artista di strada che negli ultimi anni ha sviluppato una ricerca personale e originale incentrata sulla riscoperta delle storie del passato, sull’immaginario del mito, sui personaggi iconici e sull’indagine antropologica attraverso il linguaggio dell’arte di strada. Un’occasione quindi per i più giovani di confrontarsi con il lavoro di un artista dal tratto inconfondibile e di trasformare un antico racconto in una nuova immagine, contemporanea e personale.

L’appuntamento è a Tripi-Abakainon, borgo ricco di storia e testimonianze archeologiche, per due giornate all’insegna dell’arte, della creatività e della riscoperta del territorio.

Il laboratorio è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per partecipare è sufficiente chiamare o inviare un messaggio ai numeri 3385934243 o 3512963095.

L’iniziativa rientra nel programma di Fucina Art Fest, il primo progetto dedicato all’arte e alla musica del nuovissimo LoSpazioFactory, realizzato in collaborazione con Archeoclub Tripi-Abakainon.

Un modo originale per far incontrare passato e presente e permettere ai più piccoli di diventare protagonisti della trasformazione creativa della propria storia.