Il giorno di Buzza Books: borse di tela, libri usati, laboratori e letture per bambini

Dalle 10 alle 22 al caffè letterario Volta Pagina l'evento organizzato da The Messineser: cos'è e come funziona

MESSINA – A distanza di settimane dai primi annunci, è il giorno dell’evento Buzza Books. Si tratta di una giornata di scambio interamente dedicata ai libri, con una modalità particolare. Bisognerà acquistare la “buzza”, la borsa di tela marchiata per l’iniziativa, e all’interno si potranno inserire tutti i libri possibili. Riempita la “buzza”, i libri scelti diventano i tuoi. L’evento è stato organizzato da The Messineser, progetto creativo e rivista culturale nato nel 2022 e portato avanti da Salvo D’Arrigo, Alessandra Mammoliti, Giulia Cavallaro e tanti altri messinesi che ormai da tempo raccontano la città anche attraverso eventi artistici e culturali. Si terrà dalle 10 alle 22 al caffè letterario Volta Pagina.

Il programma

E il programma è ricco. Dalle 10.30 si terranno alcune letture a cura di “Nati per leggere”, con Serena Dascola, Alessandra Licata ed Elena Scrima, per bambini dai 5 ai 6 anni. Dalle 16 alle 19, invece, toccherà a Olga Gurgone che curerà il laboratorio di rilegatura giapponese “Filo, carta e cura”. Poi, alle 19.30, il talk a cura di Giulia Cavallaro sul “Fare editoria indipendente in Sicilia” con Roberto Franzitta e Nicola Augliera. Infine il dj set alle 21.30 a cura di Noubi. L’evento è gratuito. Per scegliere i libri bisognerà, invece, acquistare la borsa.