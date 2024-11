Il giudice sportivo dopo Altamura-Messina: una giornata a Lia, inibito Costa

Le decisioni del giudice sportivo e la situazione nel girone C dopo la quindicesima giornata

MESSINA – Oltre alla sconfitta, tra le polemiche arbitrali e gli errori di formazione, per il Messina è confermata la squalifica, per una giornata, ai danni di Damiano Lia dopo la sfida del “San Nicola” contro il Team Altamura. Il terzino destro ha abbandonato a poco meno di venti minuti dalla fine della partita il campo dopo un intervento pericoloso ai danni di un avversario. Salterà la sfida casalinga di domenica contro il Sorrento, ma anche i campani avranno un assente tra le loro fila con Giuseppe Guadagni che era diffidato ed è stato ammonito. Il Messina avrà invece a disposizione Frisenna che ha scontato il suo turno di squalifica.

Costa e Modica sanzionati

Una decina di giorni di inibizione per Angelo Costa che non potrà ricoprire cariche federali e rappresentare la società in ambito federale fino al 28 novembre 2024 “per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, avvicinatosi a quest’ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti”.

Protesta anche l’allenatore biancoscudato nell’occasione dell’espulsione di Lia, per Giacomo Modica prima ammonizione, una coincidenza curiosa è che l’altro tecnico ammonito, per la prima volta in questa stagione, è l’ex Gaetano Auteri. Proteste per il rigore non concesso dopo il contatto in area su Ortisi nel recupero, a farne le spese è stato Leonardo Pedicillo ammonito, terza volta in stagione, per proteste.

La situazione nel girone C

Delle partite del quindicesimo turno manca soltanto la sfida tra Juventus Next Gen e Turris, i bianconeri hanno ottenuto il rinvio della gara al 27 novembre 2024 in quanto avevano alcuni calciatori impegnati nelle nazionali. Oltre alla sconfitta del Messina in questo turno si registrano le vittorie del Catania nel derby contro il Trapani, vittoria casalinga per la Cavese contro il Taranto e vittorie esterne per Potenza, a Giugliano, e Crotone, a Latina. Pareggio nel big match d’alta classifica tra Benevento e Avellino, ancora nel derby pugliese Monopoli contro Cerignola, Foggia-Casertana e Sorrento-Picerno.

La classifica vede il Benevento in testa alla classifica a 30 punti, seguita dal Cerignola a 26. Appaiate a 25 Monopoli e Potenza, Avellino a 24 seguita da tre coppie: Catania e Giugliano a 23, Picerno e Crotone a 22, e Sorrento e Trapani a 21 a cavallo tra la zona playoff e la zona salvezza. Nella parte bassa della classifica la Cavese ha 20 punti seguita dal Team Altamura a 19, più staccate a 15 la Casertana, a 14 Foggia e Latina, a 13 in terzultima posizione il Messina, a 9 il Taranto e a 7 la Juventus Next Gen.

