Il M5S Sicilia in piazza a Roma: "Il nostro sì alla pace" - Tempostretto

Un “sì” convinto alla pace e al negoziato. Il M5S Sicilia ha risposto presente alla manifestazione per la Pace che si è svolta a Roma. Dall’isola sono partite quasi 400 persone, divise in 7 pullman.

La folta delegazione era composta dai rappresentanti dei Grilli dello Stretto e di altri meetup della provincia di Messina. In prima linea anche il deputato regionale Antonio De Luca, l’ex senatrice Grazia D’Angelo e l’ex consigliera comunale Cristina Cannistrà.

“La corsa agli armamenti uno schiaffo alla povertà”

“La pace – dichiara il parlamentare De Luca – è valore irrinunciabile, la guerra non può essere un metodo per risolvere le controversie. In nessun caso possono essere le armi lo strumento per fermarla”. Il M5S ha aderito mobilitando migliaia di persone da tutta Italia. E sulla sua pagina Facebook così si è espresso De Luca: “La pace è il bene più prezioso dell’umanità e tocca a noi difenderla da chi crede che per fermare una guerra occorrono più armi. Tutto questo è inconcepibile ed è un oltraggio alla vita. Soprattutto in un momento difficile come quello attuale, in cui gli italiani non sanno come pagare le bollette, spendere milioni di euro al giorno per gli armamenti è un vero schiaffo alla povertà”.

