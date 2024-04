Il maestro Marco Alibrando vola a Buenos Aires nel segno di Puccini

Il direttore d'orchestra messinese dirigerà in Argentina l'Orchestra filarmonica al teatro "Colón"

Il maestro Marco Alibrando dirigerà l’Orchestra filarmonica di Buenos Aires il prossimo 20 aprile. ll direttore d’orchestra messinese sarà protagonista al teatro d’opera “Colón”, uno dei più grandi al mondo e il più prestigioso del continente. Il programma prevede composizioni di Puccini, Tchaikovsky e Respighi. Suonerà al violoncello Narek Hakhnazaryan.

Il programma

Giacomo Puccini

Crisantemi

Preludio sinfonico

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Notturno in re minore, Op. 19 N. 4 Variazioni su un tema rococò



Ottorino Respighi

Fontane di Roma

Chi è Marco Alibrando

Marco Alibrando, nato a Messina nel 1987, studia direzione d’orchestra con Antonino Fogliani,

Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana di Siena), Romolo Gessi, Lutz Köhler (UDK Berlin),

Gianandrea Noseda, Vittorio Parisi e Donato Renzetti. Si diploma col massimo dei voti e la lode in

Direzione d’orchestra e in Composizione al Conservatorio di Milano; si diploma inoltre in

Pianoforte al Conservatorio di Messina con Antonella Salpietro dove ha studiato composizione con

Carmelo Chillemi.

È quindi assistente di Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, Giuliano

Carella, Antonino Fogliani, Domingo Hindoyan, Giuseppe Lanzetta e Robin Ticciati.

Debutta a soli 24 anni a Firenze e da quel momento un’intensa attività lo porta a dirigere in

prestigiosi Festival quali il Rossini in Wildbad, il Rossini Opera Festival di Pesaro e il Festival di

Spoleto. Dal 2014 ad oggi è sempre presente nelle stagioni del Teatro Vittorio Emanuele di

Messina dirigendo l’orchestra dell’Ente.

Tra gli impegni operistici futuri Le nozze di Figaro per lo Stresa Festival, Aida a Novara

e Lucia di Lammermoor a Düsseldorf. Tra gli impegni operistici recenti Evgenij Onegin alla

Nederlandse Reisopera, Rigoletto allo Stresa Festival, L’elisir d’amore, La fille du régiment, Il

barbiere di Siviglia alla Deutsche Oper am Rhein, Il Barbiere di Siviglia con gli allievi di Rosa Feola e

l’Orchestra Filarmonica di Benevento, Il Castello del principe Barbablù e L’occasione fa il ladro a

Novara, Madama Butterfly e Il Tabarro a Sassari, Il Castello del principe Barbablù con laVerdi a

Milano.

In ambito sinfonico concerti con l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona,

l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, la Filarmonica Toscanini di Parma, l’Orchestra di

Padova e del Veneto, l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Orchestra di Toscana Classica, la

Filarmonica Campana e l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. È direttore musicale e

vicepresidente di VoceAllOpera.

In evidenza foto di Elisa Casula. All’interno foto di Michele Burgay.