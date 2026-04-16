 "Il Maggio dei Libri 2026”: il programma delle iniziative a Messina

“Il Maggio dei Libri 2026”: il programma delle iniziative a Messina

Redazione

“Il Maggio dei Libri 2026”: il programma delle iniziative a Messina

giovedì 16 Aprile 2026 - 09:00

Dal 23 aprile al 31 maggio un calendario diffuso di eventi per promuovere la lettura come valore sociale e culturale

MESSINA – Torna a Messina “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale che promuove la lettura come strumento di libertà e crescita civile. Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa con un programma articolato di eventi che coinvolge istituzioni, associazioni, scuole, librerie, biblioteche, editori e cittadini.

Il tema istituzionale dell’edizione 2026, “Ogni libro è una creatura viva”, è dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco e propone una riflessione sul valore della lettura come esperienza viva e generativa. A questo si affiancano tre filoni di approfondimento: “Cantare la bellezza”, dedicato alla meraviglia del creato e alla forza del linguaggio; “Creature in cammino”, che esplora emozioni, relazioni e percorsi interiori; “Creature nel nostro tempo”, incentrato sulle sfide contemporanee e su uno sguardo consapevole verso gli altri e l’ambiente.

Il Servizio Cultura del Comune di Messina, insieme al Servizio Cultura della Città Metropolitana di Messina, ha predisposto un calendario di iniziative rivolte ad adulti e bambini, con l’obiettivo di rafforzare il valore sociale della lettura quale elemento di crescita personale, culturale e collettiva. Gli eventi si svolgeranno presso librerie, biblioteche e spazi aperti del territorio. A partire dal 23 aprile, le iniziative giornaliere saranno pubblicate sulle pagine social del Patto per la Lettura della Città di Messina (Instagram e Facebook).

Il programma completo, in costante aggiornamento, è disponibile qui.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED