“Il Maggio dei Libri 2026”: il programma delle iniziative a Messina

Dal 23 aprile al 31 maggio un calendario diffuso di eventi per promuovere la lettura come valore sociale e culturale

MESSINA – Torna a Messina “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale che promuove la lettura come strumento di libertà e crescita civile. Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa con un programma articolato di eventi che coinvolge istituzioni, associazioni, scuole, librerie, biblioteche, editori e cittadini.

Il tema istituzionale dell’edizione 2026, “Ogni libro è una creatura viva”, è dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco e propone una riflessione sul valore della lettura come esperienza viva e generativa. A questo si affiancano tre filoni di approfondimento: “Cantare la bellezza”, dedicato alla meraviglia del creato e alla forza del linguaggio; “Creature in cammino”, che esplora emozioni, relazioni e percorsi interiori; “Creature nel nostro tempo”, incentrato sulle sfide contemporanee e su uno sguardo consapevole verso gli altri e l’ambiente.

Il Servizio Cultura del Comune di Messina, insieme al Servizio Cultura della Città Metropolitana di Messina, ha predisposto un calendario di iniziative rivolte ad adulti e bambini, con l’obiettivo di rafforzare il valore sociale della lettura quale elemento di crescita personale, culturale e collettiva. Gli eventi si svolgeranno presso librerie, biblioteche e spazi aperti del territorio. A partire dal 23 aprile, le iniziative giornaliere saranno pubblicate sulle pagine social del Patto per la Lettura della Città di Messina (Instagram e Facebook).

Il programma completo, in costante aggiornamento, è disponibile qui.