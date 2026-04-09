Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO

REDAZIONALE Il reparto, diretto dal prof. Giuseppe Casablanca, è centro di riferimento provinciale

REDAZIONALE – LA CHIRURGIA TORACICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO

La SC di Chirurgia Toracica della Azienda Ospedaliera Papardo di Messina è un reparto istituzionalmente dedicato soprattutto alla patologia oncologica del torace; è dotata di 8 posti letto nel reparto sito al piano VIII del Papardo ed ogni anno ricoveriamo circa 480 pazienti, dei quali almeno l’80% è purtroppo affetto da cancro.

Il punto di forza del reparto di Chirurgia Toracica è la perfetta aderenza del percorso di cura del paziente alle più moderne, accreditate, aggiornate linee guida nazionali ed internazionali (ad es. il NCCN), alle quali fa sempre riferimento. Ne deriva che ciascun paziente viene trattato, in tutte le fasi del percorso, in maniera omogenea rispetto ai centri di eccellenza della disciplina.

Questo avviene perché la Chirurgia Toracica rispetta tutti gli standard definiti dalla Conferenza Stato Regioni nel suo atto n. 59 del 27.4.2019 ed in particolare quelli relativi ai requisiti del personale, della organizzazione, delle tecnologie a disposizione e della struttura.

Per tale motivo, la Chirurgia Toracica ha avuto importanti riconoscimenti a livello locale e regionale, essendo stata individuata con decreto assessoriale 799/2021 quale Centro di riferimento provinciale per la diagnosi e cura dei tumori del polmone.

Per lo stesso motivo, il Direttore dott Casablanca Giuseppe ha assunto un ruolo rilevante nel campo oncologico regionale (dall’ottobre del 2019 è membro del Coordinamento della Rete Oncologica Siciliana presso l’Assessorato Regionale per la Salute) e nazionale (dal 2024 è il rappresentante della regione Sicilia per il progetto nazionale SINTESI, co-progettato dalla regione Piemonte e dal Ministero della Salute, azione 8e, per la stesura del percorso diagnostico terapeutico (PDTA) del mesotelioma pleurico. Sempre in questo campo, il dott. Casablanca è il referente per il PDTA del mesotelioma pleurico per la regione Sicilia.

La chirurgia toracica si distingue nel campo oncologico, con particolare riferimento al cancro del polmone, per due motivi fondamentali:

offerta assistenziale interna

offerta assistenziale dell’ AO Papardo

OFFERTA ASSISTENZIALE INTERNA: la diagnosi e la terapia chirurgica.

Generalmente, una volta preso in carico il paziente attraverso le normali vie di accesso (ambulatorio, consulenze da altri reparti, pronto soccorso), tutte le procedure diagnostiche e quelle che devono essere eseguite per ottenere la stadiazione del tumore previste dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Regione Sicilia (TC staging, PET, RM e quant’altro) e quelle di valutazione funzionale cardiorespiratoria vengono eseguite in regime di ricovero ordinario. Parimenti, il trattamento chirurgico avviene sempre nello stesso regime assistenziale.

La Chirurgia Toracica è dotata delle più moderne apparecchiature diagnostiche e terapeutiche ed è in grado di garantire la diagnosi di neoplasia polmonare ricorrendo a procedure minimamente invasive, grazie alle quali si può ottenere un prelievo di tessuto tumorale in qualsiasi sede all’interno del torace: la broncoscopia, la mediastinoscopia, la toracoscopia, l’ecovideobroncoscopia (o EBUS) e le tecniche di agobiopsia TC guidata; quando è necessario, la biopsia può essere effettuata anche con tecnica chirurgica su tutte le sedi di malattia.

I dirigenti medici che eseguono le biopsie pongono particolare attenzione ai nuovi principi di affidabilità del prelievo, perché, oggi, l’obiettivo della biopsia non è limitato soltanto a garantire la diagnosi istologica di malattia (cd “istotipo”) ma è imprescindibile ottenere una quantità di tessuto idoneo e sufficiente per l’esecuzione dei test di oncologia molecolare, che guideranno gli oncologi ed i radioncologi a programmare un trattamento mirato ed estremamente efficace, requisito fondamentale per poter parlare di “medicina di precisione”.

Per quanto riguarda il trattamento chirurgico, siamo allineati con gli standard nazionali ed europei e gli interventi vengono eseguiti sia con tecnica tradizionale (open) che, in maggior parte, con tecnica videoassistita (Video Assisted Thoracic Surgery o VATS), con due soli accessi (rispettivamente di 1 e 3 cm). Nei prossimi mesi l’offerta delle tecniche chirurgiche eseguibili al Papardo si arricchirà con la chirurgia robotica; il robot chirurgico, infatti, è stato già consegnato alla AO Papardo ed è in corso di installazione, per cui, completato il percorso formativo specifico, i medici della Chirurgia Toracica del Papardo saranno in grado di garantire anche questa opportunità ai pazienti.

OFFERTA ASSISTENZIALE DELLA AO PAPARDO – La completezza!

La Chirurgia Toracica ha potuto raggiungere i traguardi di eccellenza ed i riconoscimenti sopra citati anche e soprattutto perché agisce in un contesto di altissima qualità, completezza ed efficienza.

Presso la AO Papardo sono infatti presenti tutte le discipline previste dalla normativa nazionale e regionale che devono essere disponibili affinchè l’erogazione della prestazioni assistenziali per i malati di cancro del polmone sia tempestiva, completa, efficace e qualitativamente comparabile con quella dei Centri di riferimento nazionali.

Ci riferiamo ai reparti e servizi dei quali ha bisogno il paziente nel suo percorso, dalla diagnosi alla cura ed al follow up: Oncologia, Radioncologia, Radiologia e Radiologia Interventistica, Medicina Nucleare, Anatomia Patologica, Cardiologia, Pneumologia con laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria, Laboratorio di Oncologia Molecolare con NGS (la più moderna apparecchiatura per i test di oncologia molecolare sul DNA delle cellule tumorali), Medicina Interna, Laboratorio Analisi con Microbiologia, Neurochirurgia, Nefrologia con Dialisi, Neurologia, Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia, Ortopedia, Chirurgia Vascolare, , Psicologia e tanti altri sui quali poter contare in caso di necessità o anche per sola consulenza).

Un altro dei punti di forza del reparto di chirurgia toracica è di condividere da oltre 10 anni qualsiasi proposta di cura dei pazienti oncologici nel TEAM multidisciplinare. Si tratta di uno strumento assistenziale, oggi obbligatorio, nel quale i responsabili del trattamento (oncologo, radioncologo e chirurgo) si confrontano per definire e condividere la migliore cura possibile per ciascun singolo caso discusso (la cd best option terapeutica).

In tal modo è possibile avviare i pazienti ad un trattamento di precisione “sartoriale”, altamente efficace, fondamentale affinchè si possa parlare di “medicina personalizzata”.

I dati trasmessi all’Assessorato Regionale alla Salute ad aprile 2025 dicono che negli ultimi 7 anni abbiamo curato al Papardo 1658 pazienti con cancro del polmone, che sono stati tutti discussi nel nostro team oncologico; i dati aggiornati al 31 marzo 2026 rivelano che sono state effettuate 3065 discussioni multidisciplinari, tutte verbalizzate, per la cura di oltre 1800 pazienti.

Nello specifico, circa 80 pazienti l’anno vengono sottoposti ad intervento chirurgico di resezione polmonare, con linfadenectomia secondo le linee guida internazionali. l’85% di questi malati sono stati operati con chirurgia videoassistita, senza eseguire le ampie incisioni tipiche della toracotomia, che è ormai riservata a casi selezionati.

Per quanto riguarda i risultati, possiamo vantare il tasso di mortalità operatoria zero (0%) dal 1 novembre 2005 (oltre 20 anni!!!) vale a dire da quando il dott. Casablanca dirige il reparto.

La mortalità ospedaliera è 1,06% (dati PNE nazionale) e quindi leggermente inferiore alla media nazionale; essa viene calcolata a 30 giorni ed è in massima parte dipendente dalle comorbidità preesistenti del paziente (invece la mortalità operatoria viene calcolata a 48 ore dall’intervento e generalmente dipende dalla condotta dell’equipe)

Completano il quadro l’attenzione alla prevenzione delle infezioni ospedaliere correlate all’assistenza (ICA), nella quale la chirurgia toracica eccelle per avere un tasso prossimo allo 0%, con mortalità zero, e l’attenzione verso la PREVENZIONE, primaria e secondaria, del cancro del polmone.

In quest’ultimo campo, Il Dott Casablanca è responsabile scientifico del progetto di prevenzione secondaria del Piano Sanitario Nazionale sullo “Screening del cancro del polmone nel territorio della provincia di Messina”, che è oggetto della campagna di informazione che si terrà presso questa testata giornalistica e che sarà presentata con un altro articolo ad hoc.