"Il mare in strada ad Acqualadrone e il rischio delle mareggiate" VIDEO - Tempostretto

Un lettore: "La priorità è la messa in sicurezza"

MESSINA – Scrive il lettore Giuseppe Smedile, dopo il suo appello del 6 luglio: “Giro un breve video per fare vedere con quale facilità il mare può arrivare sulla strada ad Acqualadrone, in quanto non esistono più barriere utili a contrastare le mareggiate. Voglio precisare che il 29 agosto non c’è stata una forte mareggiata, anzi direi leggerissima”.

Aggiunge il cittadino: “I massi messi a protezione del borgo a inizio paese stanno cadendo tutti, come era già stato previsto dai pescatori di Acqualadrone e comunicato agli organi competenti. Bisogna immediatamente intervenire con il riposizionamento dei massi, com’era stato assicurato sui mass media. Il riposizionamento era previsto prima dell’estate. Il borgo va messo in sicurezza. Altrimenti questo inverno sarà peggiore della mareggiata del 23 novembre 2022”.

Giriamo l’appello, per ogni chiarimento, alle istituzioni.

