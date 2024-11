Il mercato delle pulci riapre domenica 17 novembre

Stamattina l'incontro tra amministrazione comunale e rappresentanti dei mercatali

MESSINA – Non più discarica a cielo aperto. Nonostante la sospensione di tre mesi, il mercato delle pulci può riaprire perché “sono cambiate le condizioni”. Gli operatori commerciali s’impegnano a gestire la struttura e a tenerla pulita, garantendo le condizioni igienico-sanitarie. E la riapertura è prevista domenica 17 novembre. Fanno sapere il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro: “Oggi si è tenuto un incontro proficuo con i rappresentanti dei mercatali, in seguito alla chiusura del mercatino delle pulci, presso l’ex area Mandalari, per motivi di igiene pubblica. Durante la riunione, siamo riusciti a trovare un importante punto di incontro che consentirà la riapertura del mercato ogni domenica”.

“I commercianti gestiranno la struttura in modo autonomo”

Spiega Basile: “I mercatali si sono impegnati a gestire autonomamente le operazioni di apertura e a mantenere elevati standard igienici, dimostrando responsabilità e collaborazione. Questo accordo rappresenta un esempio positivo di dialogo tra amministrazione e operatori del settore, volto a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini”.

La decisione di chiusura era stata presa con un’ordinanza sindacale del 7 novembre 2024. E veniva citata la nota del 4 novembre di Messina Servizi. In primo piano “l’estremo degrado del mercato, che assume i connotati di una discarica a cielo aperto, con deposito incontrollato di rifiuti”.