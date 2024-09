Il Messina ancora multato dopo Latina, così il girone C dopo sei giornate

Una squadra ancora imbattuta, due invece cercano la prima vittoria, altre due che curiosamente in sei giornate non hanno ancora pareggiato

MESSINA – Si chiude il capitolo trasferta di Latina con i provvedimenti del giudice sportivo pubblicati stamani. Salta all’occhio un’altra ammenda a carico della società Acr Messina, la quarta consecutiva, quantificata in 500 euro. “Per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori – si legge nel referto del giudice sportivo Stefano Palazzi – per avere lanciato un fumogeno nel recinto di gioco senza conseguenze” e anche “per aver danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore dell’impalcatura del settore ospiti”. L’ammontare delle sanzioni fin qui raccolte, dalla terza giornata in poi, è di sei mila euro.

Per quanto riguarda i provvedimenti in campo ammonizioni per Pedicillo e Petrucci, per entrambi il secondo giallo in stagione, e la prima per Manetta. A Crecco, calciatore del Latina che ha colpito con un calcio al volto Salvo, solo l’ammonizione e il giudice sportivo non poteva far altro affidandosi a quanto gli ha riportato l’arbitro. Riguardo al prossimo avversario del Messina, il Picerno sfida che lunedì sera sarà in diretta Rai, il giudice sportivo non ha ancora deliberato visto che la squadra lucana ha giocato il posticipo giovedì.

Il punto sul girone C

Dopo sei giornate la classifica resta abbastanza corta. Il Monopoli è solo in testa a quota 13 punti, il Messina si trova in dodicesima posizione a quota sei punti insieme a Cavese, Crotone, Turris e Juventus Next Gen. In ultima posizione al momento il Taranto a quota due punti, e si è in attesa della penalizzazione per la società pugliese, quest’ultima e l’Avellino sono le uniche squadre a non aver ancora vinto in campionato.

Proprio gli irpini hanno cambiato guida tecnica in settimana prima del turno infrasettimanale, esonerato Michele Pazienza, dopo la sconfitta interna contro il Latina, il nuovo allenatore è stato individuato in Raffale Biancolino che alla prima ha pareggiato a reti bianche in casa della Turris in un delicato derby campano. A saltare invece dopo questa giornata Massimo Brambilla, allenatore del Foggia sconfitto in casa 2-1 dal Giugliano, al suo posto arriva Ezio Capuano. Proprio i due allenatori con meno panchine quest’anno in Lega Pro si sfideranno nella prossima giornata.

Tornando al Messina è arrivato il primo punto in trasferta e i punti in classifica sono esattamente gli stessi dello scorso anno dopo sei partite frutto dello stesso identico ruolino di marcia: una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Adesso però, classifica dopo la sesta giornata alla mano, i biancoscudati giocheranno con tre delle prime quattro. Picerno lunedì, seconda in classifica a 12 punti per differenza reti, che tra l’altro è l’unica squadra ancora imbattuta del girone; Benevento in casa la domenica successiva 6 ottobre, anch’essa a 12 punti e stranamente non ne ha ancora pareggiata una così come il Crotone; il 20 ottobre poi il Messina ospiterà in casa il Monopoli al momento capolista. In mezzo la trasferta per nulla semplice dell’11 ottobre nel derby siciliano contro il Trapani. Il prossimo mese quindi punci dirà qualcosa in più sulle vere potenzialità di questa squadra.

