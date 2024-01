Il Messina annuncia il portiere Piana e il terzino Zona

Coperte le caselle mancanti di secondo portiere e terzino sinistro. I due sono under e arrivano in prestito

MESSINA – Svelati nel primo pomeriggio i nomi di due nuovi rinforzi del Messina. Come anticipato in mattinata la società si è data da fare per andare a colmare i buchi in reparto ed Edoardo Piana, portiere di 198 cm classe 2003, arriva in prestito dall’Alessandria fino a fine stagione. Stesse modalità per il terzino sinistro Samuele Zona, romano classe 2002, che arriva dall’Arezzo.

Edoardo Piana, è cresciuto nell’Udinese con cui ha giocato in Under17 e Under19. Aggregato con la prima squadra dell’Udinese in Serie A, ad agosto 2023, è stato in panchina in due partite di campionato e in una di Coppa Italia. Non ha ancora presenze neanche con l’Alessandria nel girone A di Serie C dove per metà delle partite è stato infortunato mentre recentemente si è accomodato in panchina.

Samuele Zona, mancino che ha vestito le maglie di Rieti e Arezzo, collezionando 81 presenze con una rete segnata e undici assist, ad Arezzo la promozione dalla D alla C nella passata stagione. Quest’anno non ha trovato molto spazio nel girone B di Serie C con i toscani, tante le panchine e pochissimi minuti giocati: contro la Torres a dicembre e un solo tempo contro la Lucchese ad ottobre in Coppa.